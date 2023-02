VIDEO Kanađanin Seger teško se ozlijedio na spustu u Francuskoj, helikopter ga prevezao u bolnicu

Švicarac Marco Odermatt osvojio je u nedjelju zlatnu medalju u spustu na Svjetskom prvenstvu koje se održava u Courchevalu.Odermatt je bio najbrži u spustu s vremenom 1:47.05, ispred Norvežanina Aleksandera Aamodta Kildea koji je osvojio srebrnu medalju sa 48 sporijim vremenom (1:47.53) i Kanađanina Camerona Aleksandera koji je uzeo broncu sa 89 stotinki zaostatka za pobjednikom (1:47.94).

No, utrku je nažalost obijležila i teška ozljeda Kanađanina Brodieja Segera. 27-godišnjak je imao startni broj 26, ali nije uspio završiti utrku jer se prilikom skoka loše dočekao i pri brzini od 100 kilometara na sat ozlijedio, kako se čini, koljeno.

𝙊𝙪𝙘𝙝 😣



A heavy landing at over 100km/h brings Brodie Seger's downhill run to a premature end 🙏#fisalpine pic.twitter.com/AtoyfrLqxJ