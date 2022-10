Liverpool i dalje tone: U gostima ih srušio 'fenjeraš' Nottingham Forest

Nogometaši Nottingham Foresta napravili su veliko iznenađenje u prvom susretu 13. kola engleske Premier lige, na svom su City Groundu svladali Liverpool 1-0.

Upisao je Nottingham time tek drugu pobjedu ove sezone, ranije je povratnik u Premier ligu svladao West Ham, a tri boda je osigurao Nigerijac Taiwo Awoniyi koji je u 55. minuti postigao jedini pogodak na susretu.

No, veliki junak Nottinghama bio je i vratar Henderson koji je imao niz sjajnih obrana, pogotovo na početku sudačke nadoknade kada je sjajno obranio udarac glavom Van Dijka. Imao je Liverpool još prilika u samoj završnici ogleda za izbjeći poraz, ali je i tada Henderson zaustavljao udarce Alexander-Arnolda i Salaha.

Foto: David Klein/REUTERS Soccer Football - Premier League - Nottingham Forest v Liverpool - The City Ground, Nottingham, Britain - October 22, 2022 Liverpool's Alisson saves a shot from Nottingham Forest's Ryan Yates REUTERS/David Klein EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details. Photo: David Klein/REUTERS

Liverpool je izgubio utakmicu nakon tri pobjede u nizu, dvije prvenstvene i jedna u Ligi prvaka, dok se Nottingham Forest ovom pobjedom pomaknuo sa samog dna ljestvice.

U nedjelju se sastaju Aston Villa - Brentford, Leeds - Fulham, Southampton - Arsenal, Wolverhampton - Leicester i Tottenham - Newcastle, dok kolo završava u ponedjeljak ogledom West Ham - Bournemouth.