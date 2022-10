Peh! Zvijezdu Liverpoola iznijeli na nosilima, propušta Mundijal

Liverpool je nakon lošeg ulaska u sezonu konačno razveselio svoje navijače. Na prepunom je Anfieldu za vikend uzeo derbi protiv Manchester Cityja golom Mohameda Salaha i vratio se u gornji dio ljestvice engleske Premier lige.

Koliko Jurgen Klopp može biti zadovoljan, toliko i žaliti, i to ne samo zbog crvenog kartona kojeg je zaradio na klupi. Naime, ozlijedio mu se jedan od najvećih ofenzivnih aseva, krilni napadač koji vrijedi 60 milijuna eura. Radi se o Diogu Joti, koji je s terena iznesen na nosilima, a prema informacijama kojima raspolaže portugalska A Bola, magnetska rezonanca pokazala je da ga neće biti više od mjesec dana.

Diogo Jota will MISS the 2022 World Cup.



The injury picked up in the game with Manchester City will not be resolved in time for the player to integrate into the squad on the 20th of November.



(A Bola)



Gutting for him and there'll be more in the next weeks. ❌ pic.twitter.com/Q28JWrCkbP