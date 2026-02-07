Naši Portali
Hrvatska futsal reprezentacija nakon drame šesteraca došla do prve medalje u povijesti
Marijan Kustić

Impresioniran sam srcem, karakterom, mirnoćom i pobjedničkim mentalitetom futsalske reprezentacije

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Karlo Ledinski
07.02.2026.
u 19:21

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, uputio je čestitku hrvatskoj futsalskoj reprezentaciji povodom osvajanja brončane medalje na Europskom prvenstvu: " Vjerujem da će ova bronca biti odličan poticaj za daljnji razvoj futsala, temelj novih uspjeha i inspiracija generacijama koje dolaze"

Ljubljana će ostati zapamćena kao poprište najvećeg uspjeha u povijesti hrvatskog futsala - "mali" vatreni su u utakmici za 3. mjesto na Uefa Futsal Euru svladali Francusku nakon izvođenja šesteraca sa 11:10 (5:5) i tako osvojili brončanu medalju.

- Od srca čestitam našoj reprezentaciji, svim igračima, stožeru na čelu s izbornikom Mavrovićem i cijeloj delegaciji HNS-a, na ovom fantastičnom uspjehu za hrvatski futsal. Vidjeli smo i u dosadašnjem dijelu turnira da su spremni za velike stvari, a visoku kvalitetu dokazali su odličnom predstavom protiv Francuske. Posebno sam impresioniran srcem, karakterom, mirnoćom i pobjedničkim mentalitetom koje su dečki pokazali u raspucavanju, nakon što su sedam sekundi prije kraja primili izjednačujući pogodak. Zahvaljujem i svim navijačima koji su nas u velikom broju podržali u ovom završnom dijelu turnira u Ljubljani - bili su značajan vjetar u leđa našoj reprezentaciji i divno je što su igrači s toliko navijača mogli proslaviti ovaj veliki uspjeh - poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

- Oduševljen sam zajedništvom koje je krasilo našu ekipu tijekom cijelog prvenstva, i uz evidentnu kvalitetu to je ono što nas je odvelo do najvećeg uspjeha u povijesti. Posebno mi je drago zbog kapetana Franca Jelovčića, jednog od velikana našeg futsala, koji je nekoliko puta bio blizu velikog rezultata, da bi se sada oprostio od reprezentacije na najljepši način, s medaljom. Ovaj rezultat najbolja je potvrda uzlaznog trenda hrvatskog futsala u koji dosta ulažemo kao Savez, a odlično se radi i u klubovima. Vjerujem da će ova bronca biti odličan poticaj za daljnji razvoj futsala, temelj novih uspjeha i inspiracija generacijama koje dolaze - zaključio je predsjednik Kustić.
Marijan Kustić Hrvatska Futsal reprezentacija

