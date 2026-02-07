Naši Portali
NJEMAČKA

Kovač i Borussia stigli do nove pobjede, slavio i Vušković s HSV-om

Bundesliga - VfL Wolfsburg v Borussia Dortmund
Foto: Carmen Jaspersen/REUTERS
VL
Autor
Hina
07.02.2026.
u 18:19

HSV je u gostima pobijedio Heidenheim 2-0, a Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za HSV

Borussia Dortmund u gostima je pobijedila Wolfsburg 2-1 u 21. kolu Bundeslige, te zabilježila peti uzastopni trijumf u njemačkom prvenstvu.

Julian Brandt doveo je Borussiju u vodstvo golom u 38. minuti, a Konstantinos Koulierakis izjednačio je za Wolfsburg golom u 52. minuti. Pobjednički gol za Borussiju postigao je Seru Girassi u 87. minuti. Lovro Majer je igrao od 64. minute za domaćine. Borussia Dortmund je druga na tablici s 48 bodova, tri manje i utakmicom više od prvoplasiranog Bayern Münchena, dok Wolfsburg, nakon trećeg uzastopnog poraza u Bundesligi, zauzima 15. mjesto s 19 bodova.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

. St. Pauli je kod kuće u Hamburgu pobijedio Stuttgart 2-1, te prekinuo niz od šest uzastopnih utakmica bez trijumfa u Bundesligi. Manolis Saliakas doveo je St. Pauli u vodstvo u 35. minuti, a Danel Sinani povećao je vodstvo jedanaestercem u 55. minuti. Napadač Stuttgarta Jamie Levelling postigao je posljednji gol u 90. minuti. St. Pauli je na pretposljednjem, 17. mjestu tablice sa 17 bodova, dok je Stuttgart, koji je danas prekinuo niz od sedam utakmica bez poraza u Bundesligi, četvrti s 39 bodova.

Freiburg je kod kuće pobijedio Werder Bremen 1-0. Jan-Niklas Beste postigao je pobjednički gol za Freiburg u 13. minuti. Gol koji je postigao napadač Freiburga Yuito Suzuki u 77. minuti poništen je zbog prekršaja nakon što je video snimljen putem VAR tehnologije. Freiburg je od 52. minute igrao s igračem manje, nakon što je Joan Manzambi dobio izravni crveni karton. Igor Matanović je igrao do 84. minute za domaće. 

HSV je u gostima pobijedio Heidenheim 2-0, a Luka Vušković je odigrao cijelu utakmicu za HSV. Mainz je kod kuće pobijedio Augsburg 2-0, a Kristijan Jakić je igrao od 67. minute za goste.

