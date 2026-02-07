Naši Portali
ANKETA Hrvatska malonogometna reprezentacija osvojila prvu medalju, treba li joj organizirati doček?

Hrvatska futsal reprezentacija je na Europskom prvenstvu osvojila povijesnu brončanu medalju
07.02.2026.
Hrvatska je dosad najbliže medalji bila 2012. kada se Euro u futsalu održao u Zagrebu i Splitu, a naši malonogometaši poraženi su u utakmici za broncu od Italije s 3:1

Hrvatska futsal reprezentacija došla je do svoje prve medalje na velikim natjecanjima zahvaljujući pobjedi nad Francuskom nakon izvođenja šesteraca. Nakon 40 minuta, rezultat je bio 5:5, a kod Hrvatske je vih šest izvođača kaznenih udaraca bilo sigurno, dok je kod Francuske promašio Mamadou Siragassy Toure.

Hrvatska je dosad najbliže medalji bila 2012. kada se Euro u futsalu održao u Zagrebu i Splitu, a naši malonogometaši poraženi su u utakmici za broncu od Italije s 3:1. Jasno je kako je riječ o velikom uspjehu, a ne treba zaboraviti, prije niti tjedan dana hrvatski rukometaši imali su veliki doček na glavnom zagrebačkom trgu za isti uspjeh - treće mjesto na Europskom prvenstvu. 

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Jasno, Hrvatska je povijesno puno uspješnija u rukometu i imala je kontinuitet sjajnih rezultata dugi niz godina pa samim time rukomet ima i više pratitelja u Hrvatskoj. S druge strane, nikako ne treba zanemariti uspjeh futsal reprezentacije pa se postavlja pitanje: "Jesu li i oni zaslužili doček?"

Hrvatska reprezentacija danas će brončanu medalju proslaviti u jednom ljubljanskom restoranu nakon čega će se vratiti u hotel, a povratak u Hrvatsku zakazan je za sutra (nedjelja) u 10 sati ujutro.
BR
Brijest1
21:01 07.02.2026.

Korisno bi bilo prirediti doček, bila bi to dobra pedagoška mjera.

VA
VanjaPlank
20:56 07.02.2026.

To pitanje postavite zabraniteljskoj stranci Možemo i Tomaševiću

Avatar Samodesno
Samodesno
21:23 07.02.2026.

Naravno, a pjevati trebaju elemetral, edo majka i baja mali knindža, po ukusu tomaševića i ekipe.

