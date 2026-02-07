Čovjek čiji je penal Hrvatskoj donio brončanu medalju: 'Nema puno razmišljanja, bitno da je završila u mreži'

Hrvatska futsal reprezentacija pobijedila je Francusku u utakmici za brončanu medaju na Europskom prvenstvu. Nakon 40 minuta, rezultat je bio 5:5 te se pobjednik tražio raspucavanjem udaraca sa šest metara. Svih šest hrvatskih izvođača bilo je precizno, dok je kod Francuske promašio Mamadou Siragassy Toure u šestoj seriji.

Ovo je prva medalja s velikih natjecanja u povijesti hrvatske futsal reprezentacije, a Hrvatska je postala tek deveta reprezentacija s medaljom s Europskih prvenstava. Najtrofejnija je Španjolska i to daleko, Furija ima sedam zlata te po dva srebra i bronce. Slijedi Italija s dva zlata, jednim srebrom i tri bronce, Portugal ima dva zlata i jednim srebrom, a Rusija s jedno zlato, šest srebrnih i tri brončane medalje. Ukrajina ima dva srebra, a po jednu broncu osvojili su Kazahstan, Češka i Belgija.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Luka Perić bio je sjajno raspoložen nakon osvajanja brončane medalje.

– Izgleda da ne možemo bez drame. Ne samo u futsalu, već i u ostalim ekipnim sportovima koje Hrvatska igra. Istina, imali smo tijekom utakmice i dva pogotka prednosti, ali igrali smo protiv Francuske, jedne od najjačih svjetskih reprezentacija. Nije lako izdržati njihov ritam jer imaju nekoliko sjajnih pojedinaca. Žao mi je što u drugom poluvremenu nismo napravili koji prekršaj više – napravili smo samo dva, što je premalo. Morali smo biti čvršći u zadnje dvije minute. Kod tog nesretnog pogotka sedam sekundi prije kraja morali smo napraviti prekršaj na centru. No, ovako je slađe – istaknuo je Perić.

Svi izvođači šesteraca bili su izuzetno precizni.

– Možda je to zato što smo naučili pucati šesterce na kutiji šibica. Koliko smo ih samo tamo izveli u posljednjih nekoliko godina – rekao je iskreno Perić.

Jakov Hrstić bio je strijelac za 4:2.

- Ja znam kakva je uloga na mom prvenstvu, danas mi se to vratilo. Najbitnije da smo pobijedili. Futsal je nepredvidljiv, ali ne možemo bez drame. Većini je ovo prva medalja, osim onih juniorskih, pa ćemo tek slaviti. Presretan sam što sam zabio gol. Hvala svim navijačima koji su došli. Pokazali su da je futsal na pravom putu

Antonio Sekulić postigao je prvi pogodak, a bio je i asistent kod drugog.

– Nakon poraza od Španjolske u polufinalu bili smo emocionalno ispražnjeni, ali protiv Francuske odigrali smo vrhunsku utakmicu. Govorili smo si da je ovo prilika koja se događa jednom u životu. Mislio sam da je pri rezultatu 5:3 gotovo, ali upravo je to razlog zašto je futsal najljepši sport na svijetu – nikad ne znaš što će se dogoditi. Nagradilo nas je to što je njihov najbolji igrač promašio, ali ovu broncu smo zaslužili. Francusku dobro poznajemo, a sada ih ne želim gledati nekoliko godina. Uložili smo puno truda i sve nam se vratilo – rekao je Sekulić.

Posljednji izvođač hrvatske reprezentacije bio je Niko Vukmir.

– Iskreno, nisam ni razmišljao da ću morati izvoditi šesterac. Mislio sam da je sve gotovo nakon pete serije. U tom trenutku nema puno razmišljanja – preuzeo sam odgovornost. Najvažnije je da je lopta završila u mreži – poručio je Vukmir.