Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 147
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FUTSAL EURO

Španjolska u završnici slomila Portugal i osvojila već osmi europski naslov

Ljubljana: Portugal - Spanjolska u borbi za zlato
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.02.2026.
u 21:46

Nakon samo jedne minute i 18 sekundi Španjolska je povela, a strijelac je bio Antonio Perez, igrač utakmice, koji je finale okončao s tri pogotka

Futsalska reprezentacija Španjolske, koja je pobijedila u polufinalu Hrvatsku, osvojila je naslov europskog prvaka nakon pobjede u finalu protiv Portugala 5-3.

Na posljednja dva europska prvenstva slavio je Portugal, ali je ovaj put ostao kratak protiv rekordera na ovom natjecanju. Španjolci su zadnji put osvojili zlato 2016., a ove su subote u Ljubljani osvojili osmi naslov europskog prvaka.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi

Nakon samo jedne minute i 18 sekundi Španjolska je povela, a strijelac je bio Antonio Perez, igrač utakmice, koji je finale okončao s tri pogotka. Raya je u trećoj minuti povećao na 2-0, ali se uspio Portugal vratiti na 2-2 golovima Afonsa Jesusa i Rubena Goisa.

Perez je potom vratio Španjolce u vodstvo 3-2, pa je izjednačio Pauleta, ali nezaustavljivi Perez imao je snage za novi gol. Četiri i pol minute prije kraja zabio je za 4-3, dok je sve zaključeno golom Adolfa pet sekundi prije kraja.

Ranije tijekom subote hrvatska futsalska reprezentacija ostvarila je najveći uspjeh u svojoj povijesti na velikim natjecanjima, u dvoboju za treće mjesto pobijedila je Francusku nakon raspucavanja s ukupnih 11-10. Dosad je najveći uspjeh na velikim natjecanjima bilo četvrto mjesto na EP-u 2012. godine, a ovaj put je Hrvatska otišla korak dalje te je osvojila brončanu medalju u dramatičnom dvoboju protiv Francuza.

Nakon 40 minuta rezultat je bio 5-5, s tim da su Francuzi peti gol postigli sedam sekundi prije kraja. U raspucavanju su svi hrvatski izvođači bili precizni, pogađali su Jelovčić, Sekulić, Kustura, Perić, Jurlina i Vukmir, dok je u šestoj seriji Francuz Toure gađao preko vrata i veliko hrvatsko slavlje u dvorani Stožice je moglo početi.

Ključne riječi
Portugal Španjolska Europsko prvenstvo futsal

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Video sadržaj
Intervju plave jedinice

Livaković: Iza mene je teška godina, imao sam puno ponuda, ali evo zašto sam izabrao Dinamo

Dominik Livaković (31) vratio se u Dinamo, a povratnički nastup upisao je već u ponedjeljak, 2. veljače, u pobjedi protiv Vukovara 3:1 na Maksimiru. Nekoliko dana nakon svog drugog debija u modrom dresu, hrvatski reprezentativni vratar dao je veliki intervju za klupsku platformu Dinamo Plus u kojem je govorio o razlozima povratka, ambicijama i planovima za budućnost.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!