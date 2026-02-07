Ljubičić o izjavi koja je šokirala dinamovce: Krivo je prenesena, a o Bobanu mogu reći samo najbolje

Kako je došlo do tog transfera u Schalke, sve se to brzo i neočekivano dogodilo?

- Da iskreno kažem, bilo je to duže vrijeme već tema, da bi mogao ići u Schalke, zato što poznajem sportskog direktora i trenera. I onda se to sve poklopilo da je na kraju bilo za mene i za Dinamo dobro da sam otišao.”

Kada se počelo pričati o tome?

- Početkom priprema. Tad sam bio još malo bolestan, tu se već pričalo o Schalkeu i onda sam na kraju poslije utakmice protiv Steaue odlučio da mi se ide za Njemačku.

Bio je to neočekivan rasplet za navijače Dinama, jer bili ste standardan prvotimac. Kako je došlo do toga da želite otići nakon samo pola godine iz Dinama?

- Pa, iskreno da sad kažem, ja nemam lošu riječ o Dinamu. Ja sam bio sa igračima jako super. Samo što... I ja sam zahvalan Dinamu što su mi omogućili da tu mogu igrati nogomet. I navijačima, i svima u Upravi, kao što sam već i rekao. Ali nogomet kakav se igra u Njemačkoj ja mislim da meni više odgovara nego u Hrvatskoj. Zato sam se odlučio otići.

Da se odmah nadovežem na taj nogomet koji ste rekli, kakav se igra u Njemačkoj, kakav se igra u Hrvatskoj. Rekli ste da je taj nogomet u Hrvatskoj prespor za Vas. Što ste mislili po time?

- Nisam ja to baš tako mislio. Rekao sam to u smislu što sam ja trkački igrač koji traži prostora. U Hrvatskoj se igra više kratki nogomet, a u Njemačkoj s dužim trkačkim distancama. Nisam ja sad rekao da je u Hrvatskoj loš nogomet. To ste vi mediji krivo prenijeli.

U vaš novi klub došla je i nogometna legenda Edin Džeko. Je li i on bio dodatan poticaj da potpišete za Schalke?

“Na početku kad je krenulo to sa Schalkeom, nije se pričao o Edinu Džeki. Tek malo kasnije. Naravno, on je veliki profesionalac, veliki čovjek. Par dana što sam ovdje u Schalkeu, stvarno je velika zvijezda. I baš me je drago da mogu igrati sa njim. Mogu dosta stvari naučiti od njega. To sigurno zato što je igrao u velikim klubovima. I baš me je drago i nama je cilj samo da uđemo u Bundesligu.”

Je li vam dao neki savjet po dolasku?

- U igri mi je pokazao neke stvari koje mogu bolje odraditi.

Po dolasku ljetos u Dinamo rekli ste da ste došli jer navijate za Dinamo, te da ste zagrebački klub odabrali iako ste imali i drugih ponuda. Je li vam sad žao za nekim propuštenim prilikama? Rekli ste tada da ste odbili i neke klubove iz Bundeslige...

- To je istina, uvijek sam htio obući Dinamov dres, zato što sam od malih nogu navijač Dinama i uvijek ću biti navijač Dinama. Nema veze ovo što se sada desilo, to mi je bila želja i ne žalim što sam tako odlučio. Tad sam dobio isto dobre ponude iz Bundeslige, što sam odbio, zato što sam htio obući taj plavi dres i čast mi je da sam nosio taj dres. Nema veze kako se dogodilo i idemo dalje.”

Boban je u svojoj poruci poručio da mu je žao zbog vašeg odlaska. Spomenuo je to i neke druge stvari, zahvalio vam se. Kakav je bio Vaš odnos sa Bobanom?

“Jako dobar.”

On je bio neki poticaj da dođete u Dinamo, ako sam dobro shvatila?

“Je i to, mogu reći. To je istina, ali na kraju ja sam došao zbog Dinama, ne zbog Zvone. Ali jako sam bio dobar sa Zvonom i pričao smo dosta kad smo izgubili utakmice, kad smo pobjeđivali i imam jako dobro mišljenje o njemu, zato što je veliki čovjek, velika legenda u hrvatskom nogometu. Želim Zvoni sve najbolje i da osvoji s Dinamom jako puno trofeja. Mislim da će to sve biti kako Zvone razmišlja o toj budućnosti Dinama. Kao što sam rekao, želim mu sve najbolje i bit ću uvijek navijač Dinama.

Puno se pričalo i o treneru Mariju Kovačeviću. Došao je isto na ljeto kada i Vi. Vi ste bili standardni prvotimac. Kakav ste odnos imali s njim?

- Poštujem ga jako, super je trener i čovjek. Kao što mislim o Zvoni, tako i o Mariju. Želim mu sve najbolje u Dinamu. Po meni je jako dobar trener. Kao što mogu reći u Dinamu, prvih mjeseci kad sam vidio kad nam nije sve dobro išlo, svi su gledali negativno, ali sad se vidjelo kakav dobar nogomet igraju. To je isto razlog zato što Marijo radi dobar posao u Dinamu.

Nakon što ste otišli iz Dinama, on Vas je pohvalio i rekao da ste bili važan igrač, ali da ste mogli još i bolje. Slažete li se s tom izjavom i ako da, što ste mogli bolje?

- Slažem se da sam mogao bolje. Mogao sam svugdje bolje. Kad sam bio u Kolnu, u Rapidu, uvijek možeš bolje, ali nije se uklopilo sve i ja sam otišao i zahvalio se. Naravno, mogao sam i ja neke utakmice bolje odigrati, ali to je nogomet. Nikada ne znaš što te čeka.”

Ne znam koliko čitate, koliko pratite, koliko vas to uopće zanima, bile su tu kritike navijača. Kako reagirate na takve kritike?

- Dobro, uvijek ima kritika. Bit će i uvijek kritika kad igram loše. Ali što se meni jedino nije svidjelo, to mogu iskren biti kad mi je brat igrao tu, na pogrešnoj poziciji lijevog beka. Igrao je dobre utakmice, jednu lošu utakmicu je odigrao i odmah je bilo sve negativno. To mi nije sviđalo. Tu moram biti iskren. Kad odigraš jednu utakmicu loše, a kod nekih je odmah sve katastrofa. Moraš malo gledati i ljudski - rekao je Ljubičić u intervjuu za Sportklub.