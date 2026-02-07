Dan kad je Dinamo bio najmoćnija momčad Europe: Plavi su napravili nezapamćenu senzaciju na Otoku

Da je 1967. godine postojao europski Superkup, u njemu bi se sastali – pobjednik Kupa velesajamskih gradova Dinamo i europski prvak Celtic! Možda će zvučati pretenciozno, ali ta dva kluba - jedan iz Škotske, drugi iz Jugoslavije - 1967. godine doista su drmali europskim nogometom, a treneri Jock Stein i Branko Zebec bili su 'Mourinho i Guardiola' toga vremena.

O snazi Celtica i Dinama iz 1967. dovoljno govori podatak kako su se Škoti do europskog naslova probili u konkurenciji Ajaxa, Liverpoola, Real Madrida i Intera (pobijedili ga u finalu u Lisabonu 2:1), dok su u Dinamovu kosturu na putu prema najvećem trofeju bili Barcelona, Benfica te mušterije plavih Juventus, Eintracht i Leeds United.

Celtic i Dinamo svoj su "Superkup" odigrali na današnji dan prije 59 godina, 7. veljače 1967., kada su Škoti, pripremajući se za sraz Kupa prvaka protiv Vojvodine, u Glasgowu ugostili plave u prijateljskoj utakmici. Dogodila se senzacija: Dinamo je pobijedio 1:0 golom legendarnog Slavena Zambate.

– Još 1963. godine, u Kupu pobjednika kupova, gostovali smo u Glasgowu i glatko izgubili 0:3. Sjećam se dobro tog pakla na tribinama, tih 45 tisuća raspjevanih katolika, od čijega nam se huka ledila krv u žilama – ispričao nam je jednom pokojni velikan Zambata i dodao:

– Ali, čim su prešli La Manche i došli u Zagreb, Škoti kao da su bili neka druga momčad. Pobijedili smo ih 2:1, a zapucali smo niz velikih šansi. Trebali smo ih izbaciti.

Četiri godine kasnije, nakon što je Zambatin gol utišao Škote, Dinamov kapetan je dobio pismo jedne rimske menadžerske agencije.

– U njemu je pisalo kako bi me legendarni trener Stein želio vidjeti u Celticu. Spominjala se svota od sto tisuća dolara i danima nisam znao za sebe od uzbuđenja. Ali, bila su to vremena kada se nije moglo u inozemstvo, a nismo imali logistiku koja bi nas pogurala. I Žoga Škorić bio je na Steinovoj listi želja – prisjetio se slavni strijelac.

Kad smo već kod slavnih dana maksimirskoga kluba, dojmljivo zvuči kako su plavi (računamo i Građanski) nokautirali čak 18 europskih prvaka u službenim i prijateljskim utakmicama: Barcelonu, Liverpool i Inter u tridesetima, a kasnije Bayern, Juventus, Ajax, Benficu, Celtic, Marseille, HSV, Milan, Real Madrid, Steauu (kasnije FCSB), Crvenu zvezdu, Porto, Feyenoord, Chelsea i PSG.