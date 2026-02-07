Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 97
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SNAŽAN ODJEK

Dan kad je Dinamo bio najmoćnija momčad Europe: Plavi su napravili nezapamćenu senzaciju na Otoku

Zagreb: Grafit Dinamove postave iz 1967. godine na zgradi na Peš?enici
Danijel Berkovic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
07.02.2026.
u 15:15

Plavi su na današnji dan prije 59 godina u Glasgowu nokautirali nadolazećeg europskog prvaka Celtic, što je imalo vrlo snažan odjek na Starom kontinentu

Da je 1967. godine postojao europski Superkup, u njemu bi se sastali – pobjednik Kupa velesajamskih gradova Dinamo i europski prvak Celtic! Možda će zvučati pretenciozno, ali ta dva kluba - jedan iz Škotske, drugi iz Jugoslavije - 1967. godine doista su drmali europskim nogometom, a treneri Jock Stein i Branko Zebec bili su 'Mourinho i Guardiola' toga vremena.

O snazi Celtica i Dinama iz 1967. dovoljno govori podatak kako su se Škoti do europskog naslova probili u konkurenciji Ajaxa, Liverpoola, Real Madrida i Intera (pobijedili ga u finalu u Lisabonu 2:1), dok su u Dinamovu kosturu na putu prema najvećem trofeju bili Barcelona, Benfica te mušterije plavih Juventus, Eintracht i Leeds United.

Celtic i Dinamo svoj su "Superkup" odigrali na današnji dan prije 59 godina, 7. veljače 1967., kada su Škoti, pripremajući se za sraz Kupa prvaka protiv Vojvodine, u Glasgowu ugostili plave u prijateljskoj utakmici. Dogodila se senzacija: Dinamo je pobijedio 1:0 golom legendarnog Slavena Zambate.

– Još 1963. godine, u Kupu pobjednika kupova, gostovali smo u Glasgowu i glatko izgubili 0:3. Sjećam se dobro tog pakla na tribinama, tih 45 tisuća raspjevanih katolika, od čijega nam se huka ledila krv u žilama – ispričao nam je jednom pokojni velikan Zambata i dodao:

– Ali, čim su prešli La Manche i došli u Zagreb, Škoti kao da su bili neka druga momčad. Pobijedili smo ih 2:1, a zapucali smo niz velikih šansi. Trebali smo ih izbaciti.

Četiri godine kasnije, nakon što je Zambatin gol utišao Škote, Dinamov kapetan je dobio pismo jedne rimske menadžerske agencije.

– U njemu je pisalo kako bi me legendarni trener Stein želio vidjeti u Celticu. Spominjala se svota od sto tisuća dolara i danima nisam znao za sebe od uzbuđenja. Ali, bila su to vremena kada se nije moglo u inozemstvo, a nismo imali logistiku koja bi nas pogurala. I Žoga Škorić bio je na Steinovoj listi želja – prisjetio se slavni strijelac.

Kad smo već kod slavnih dana maksimirskoga kluba, dojmljivo zvuči kako su plavi (računamo i Građanski) nokautirali čak 18 europskih prvaka u službenim i prijateljskim utakmicama: Barcelonu, Liverpool i Inter u tridesetima, a kasnije Bayern, Juventus, Ajax, Benficu, Celtic, Marseille, HSV, Milan, Real Madrid, Steauu (kasnije FCSB), Crvenu zvezdu, Porto, Feyenoord, Chelsea i PSG.

Ovo je sastav vatrenih koji bi mogao igrati u prvoj utakmici na SP-u. Imat ćemo jednu od najstarijih momčadi
Ključne riječi
kup velesajamskih gradova Celtic Dinamo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Šibenik: Konferencija za medije Željka Karajice na kojoj je najavljena utakmica ameri?kog nogometa u Hrvatskoj
4
Uništio je i Šibenik

Austrijanci su Hrvata dočekali kao spasitelja, a sad ih je doveo pred bankrot: 'Uništio nas je!'

Hrvatski sportski biznismen Željko Karajica ovih dana baš i nije popularan u Austriji, a pogotovo među navijačima nogometnog kluba Austrije iz Klagenfurta. Taj je klub, zahvaljujući lošim poslovnim odlukama Karajice, doveden na rub stečaja, a sve to nakon što je prošle godine iz prve ispao u drugu ligu. Podsjetimo, Karajica je neodgovornim poslovanjem uništio i jedan hrvatski klub, HNK Šibenik, koji je zbog dugova izbačen u 4. ligu.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!