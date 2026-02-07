Kovačević: Razočaran sam što Jagušić nije u Dinamu. Htio sam da ga dovedemo, ali...

Trener Dinama Mario Kovačević kaže da ih ta bodovna razlika niti najmanje neće zavarati.

- Svaka utakmica je važna. Idemo aktualnom prvaku i moramo biti toga svjesni. Idemo u dobrom raspoloženju na Rujevicu, dobro smo radili ovaj tjedan. Dat ćemo sve od sebe da dođemo do pozitivnog rezultata. Rijeka igra specifično, s tri igrača u zadnjoj liniji, ali mi moramo gledati sebe. Fruk se vraća, on je igrač koji radi razliku i koji jako puno znači Rijeci - rekao je Kovačević, pa onda pohvalio i kolegu na riječkoj klupi:

- Victor Sanchez je sjajan trener. Svi Španjolci vole posjed i dominirati, ali to je i naš način igre. Bit će zanimljiva utakmica jer obje momčadi žele pobjedu i ići će na pobjedu.

Kovačević je nakon toga govorio o Dionu Dreni Belji, koji je u fenomenalnoj formi.

- Ako ovako nastavi, Beljo će morati ići na Svjetsko prvenstvo. Dobro radi i pomažemo mu kao momčad. Stvaramo puno prilika i on puno zabija

Dinamov trener je također upitan oko Adriana Jagušića kojeg se u ovom prijelaznom roku povezivalo s Dinamom, već se pisalo i da je korak do dolaska u Maksimir, ali je u petak službeno predstavljen u Panathinaikosu.

- Malo sam razočaran što Jagušić nije došao u Dinamo. Htio sam ga dovesti još prošlog ljeta, ali on i ljudi koji ga vode odlučili su drugačije - zaključio je priču o Jagušiću trener Dinama.