Trener Dinama

Kovačević: Razočaran sam što Jagušić nije u Dinamu. Htio sam da ga dovedemo, ali...

Dinamo i Vukovar sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
1/3
Autor
Karlo Ledinski
07.02.2026.
u 13:34

Dinamo i Rijeka u nedjelju u 17.45 sati na Rujevici igraju derbi 21. kola SuperSport HNL-a. Dinamo u tu utakmicu ulazi kao vodeća momčad prvenstva, a Rijeka pak kao momčad koja je praktički izgubila šanse za obranom naslova, jer 16 bodova manje od Dinama djeluju kao nenadoknadiva razlika.

Trener Dinama Mario Kovačević kaže da ih ta bodovna razlika niti najmanje neće zavarati. 

- Svaka utakmica je važna. Idemo aktualnom prvaku i moramo biti toga svjesni. Idemo u dobrom raspoloženju na Rujevicu, dobro smo radili ovaj tjedan. Dat ćemo sve od sebe da dođemo do pozitivnog rezultata. Rijeka igra specifično, s tri igrača u zadnjoj liniji, ali mi moramo gledati sebe. Fruk se vraća, on je igrač koji radi razliku i koji jako puno znači Rijeci - rekao je Kovačević, pa onda pohvalio i kolegu na riječkoj klupi:

Victor Sanchez je sjajan trener. Svi Španjolci vole posjed i dominirati, ali to je i naš način igre. Bit će zanimljiva utakmica jer obje momčadi žele pobjedu i ići će na pobjedu.

Kovačević je nakon toga govorio o Dionu Dreni Belji, koji je u fenomenalnoj formi. 
- Ako ovako nastavi, Beljo će morati ići na Svjetsko prvenstvo. Dobro radi i pomažemo mu kao momčad. Stvaramo puno prilika i on puno zabija

Dinamov trener je također upitan oko Adriana Jagušića kojeg se u ovom prijelaznom roku povezivalo s Dinamom, već se pisalo i da je korak do dolaska u Maksimir, ali je u petak službeno predstavljen u Panathinaikosu. 
- Malo sam razočaran što Jagušić nije došao u Dinamo. Htio sam ga dovesti još prošlog ljeta, ali on i ljudi koji ga vode odlučili su drugačije - zaključio je priču o Jagušiću trener Dinama.
