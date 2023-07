Livaja i Hajduk poslali su poruku najprije Petkoviću. U priči oko rivalstva kriju se zamke za Dinamo

Nikada ne podcjenjuj Hajduk s Markom Livajom! Poruka je to najprije Bruni Petkoviću, čiji je pogodak iz 35. minute dugo držao Dinamo iznad vode, ali uz čije ime je vezan i najveći Dinamov propust u ovoj dramatičnoj i napetoj predstavi - to je povjerenje u Petkovićevu sposobnost egzekucije penala. Moćni centarfor ali nesretnik bijele točke Bruno sada je u nizu od tri neiskorištena jedanaesterca zaredom – protiv Gorice u prvenstvu, protiv Španjolske u Ligi nacija i sada protiv Hajduka.

Sva tri puta pucao je izrazito loše, vratari su ga pročitali, zovu se Radošević, Simon i Lučić. Možda je vrijeme da Bruno ovu važnu zadaću prepusti nekome drugome, jer očito je da on više nema nerv za to. U podcjenjivačke reakcije spada i loša intervencija Dominika Livakovića, kod Hajdukovoga prvoga pogotka. Dinamov vratar nonšalantnim je pristupom dopustio da mu se Livaja uvuče u krilo i zabije mu pogodak iz peterca. Do tog trenutka Hajdukov najznačajniji igrač nije iskazao niti jednu prijetnju.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dapače, bio je akter važnoga trenutka iz 35. minute, u kojoj je Dario Špikić majstorski asistirao Bruni Petkovića za pogodak, a u bazi ove akcije Josip Mišić klizećim je startom odnio loptu nemoćnome Marku Livaji i tako svojim suigračima odradio pola posla za gol. Livaja je, međutim, igrač čvrstoga karaktera, onaj kojega jedan krivi potez ne može demoralizirati.

I kada se čini da ne postoji na terenu, Livaja je uvijek najvažniji Hajdukov igrač. I zapravo jedini u ovom trenutku čija je klasa sposobna nositi Hajduk, premda je Hajduk opet pokazao dosta dobrih stvari, najprije samopouzdanje, čvrstinu i upornost. Za Lekin Hajduk nema izgubljene situacije, a nagrada za to bio je Pukštasev pogodak u sudačkoj nadoknadi.

GALERIJA Hajduk šokirao Dinamo u prvom derbiju nove sezone

Ovaj spektakularni preokret u Maksimiru Lekinoj momčadi ne znači samo bodovnu prednost u odnosu na Dinamo, nego je ova pobjeda i značajan psihološki iskorak u odnosu na najvećega suparnika. Naime, Hajduk je upravo prekinuo niz od sedam uzastopnih utakmica u kojima nije uspio svladati Dinamo i sada nakrcan samopouzdanjem nastavlja utrku s plavima. Ujedno, ovo je i prva Lekina trenerska pobjeda nad Dinamom u četvrtom pokušaju.

VEZANI ČLANCI:

U cijeloj priči oko ovoga vječnoga zagrebačko-splitskoga suparništva krije se i jedna, možda čak i više zamki: Hajduk do kraja prijelaznoga roka sigurno neće nikoga prodati i može se samo dodatno ojačati, dok Dinamu prijeti odljev majstora – što ako odu Livaković, Petković ili Šutalo?