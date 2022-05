Liga prvaka više neće biti ista: Najbitnija promjena će se najviše svidjeti najvećima

Nakon iscrpnih konzultacija s dionicima igre, Izvršni odbor Europske nogometne federacije (UEFA) je u utorak u Beču odobrio promjene u sustavu nogometne Lige prvaka od sezone 2024/25.

Novi format Lige prvaka igrat će se po takozvanom "švicarskom sustavu", a umjesto 32 igrat će 36 klubova.

Od četiri dodatna, jedno mjesto više pripast će petoj zemlji na Uefinoj ljestvici nacionalnih saveza. Drugo dodatno mjesto dijelit će se u kvalifikacijama "kroz put prvaka". Na taj će način od 2024. pet ekipa izboriti plasman u elitno natjecanje "Starog kontinenta", a ne četiri kao sada.

Preostala dva dodatna mjesta dobit će lige s najboljim kolektivnim učinkom u prijašnjoj sezoni. Gledat će se ukupan broj osvojenih bodova klubova podijeljen s brojem klubova sudionika iz te zemlje. Dvije najbolje lige osvojit će po jedno mjesto u Ligi prvaka za klub koji je najbolje rangiran u prvenstvu iza pozicija koje vode u Ligu prvaka. Primjerice, na kraju ove sezone dodatan klub u LP na temelju kolektivnog učinka svojih klubova, dobile bi Engleska i Nizozemska.

Najveća promjena će biti transformacija iz tradicionalne faze po skupinama u fazu jedne lige uključujući sve momčadi sudionice.

Foto: Arne Dedert/DPA 05 May 2022, Hessen, Frankfurt/Main: Soccer: Europa League, Eintracht Frankfurt - West Ham United, knockout round, semifinals, second leg at Deutsche Bank Park, UEFA President Aleksander Ceferin (M) watches the match. Photo: Arne Dedert/dpa Photo: Arne Dedert/DPA

Premda se najavljivalo kako će svaki klub imati po 10 utakmica, odlučeno je da će svaki klub igrati po osam utakmica. Neće postojati skupine, već će svaka momčad odigrati osam utakmica protiv protivnika iz raznih jakosnih skupina. Od tih osam utakmica svaki će klub odigrati četiri domaća i četiri gostujuća susreta, a ekipe će potom po broju osvojenih bodova biti rangirane od 1. do 36. mjesta.

Osam najboljih klubova direktno ide u osminu finala, dok će se osam ostalih sudionika tražiti nakon play-offa klubova koji su ostvarili plasman od 9. do 24. mjesta.

- UEFA je danas jasno pokazala da smo u potpunosti predani poštivanju temeljnih vrijednosti sporta i obrani ključnog principa otvorenih natjecanja, s kvalifikacijama temeljenim na sportskim zaslugama, u potpunosti u skladu s vrijednostima i europskim sportskim modelom utemeljenim na solidarnosti," kazao je UEFA-in predsjednik Aleksandar Čeferin za Uefin portal.

- Današnjim odlukama zaključuje se opsežan proces konzultacija tijekom kojeg smo slušali ideje navijača, igrača, trenera, nacionalnih saveza, klubova i liga. Uvjereni smo da odabrani format postiže pravu ravnotežu i da će poboljšati natjecateljsku ravnotežu i generirati solidne prihode koji se mogu distribuirati klubovima, ligama i nogometu diljem našeg kontinenta, istovremeno povećavajući privlačnost i popularnost naših klupskih natjecanja - dodao je.

Slične promjene formata također će se primijeniti na Europsku ligu (8 utakmica u ligaškoj fazi) i Konferencijsku ligu (6 utakmica u ligaškoj fazi), a obje će također uključivati ​​36 momčadi u ligaškoj fazi.

>>> Promjene je ubrzala najava Superlige prošle godine