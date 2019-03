Lewandowski se raspitivao o Dinamu, sad će imati još više razloga

Damian Kadzior došao je u Dinamo ljetos, plavi su tada pratili jednog drugog Poljaka, a onda je Nenad Bjelica rekao:

- Ima jedan drugi, mlađi, bolji, a jeftiniji.

I onda je sam nazvao Kadziora kojeg je iz Gornika želio dovesti u Lech.

- Zvao me i pitao hoću li doći, Dinamo bi ionako bio korak više u mojoj karijeri, a kad sam saznao da trener Bjelica želi mene, nisam dugo razmišljao hoću li doći - rekao nam je Kadzior kad je potpisao za maksimirsku momčad.

Opet pozvan u reprezentaciju

Došao je lakše ozlijeđen pa nije prošao cijele pripreme, a i uoči nastavka prvenstva imao je zdravstvenih teškoća, ali kad god je igrao bile su to dobre predstave. Doduše, Damian je do sada uglavnom bio u onoj postavi koja je igrala u domaćem prvenstvu, u europske utakmice samo je povremeno ulazio. No, u nastupima pokazao je da sjajno igra lijevom nogom, da ima odličan centaršut i udarac. Uostalom, prvi je dodavač u ligi, a njegove igre u Dinamu dovele su ga i do poljske reprezentacije.

- Čujem se s izbornikom, rekao mi je da ću biti pozvan budem li zdrav, a zdrav sam - kaže Kadzior koji je poziv i dobio pa će se opet družiti s velikim poljskim i europskim zvijezdama Lewandowskim iz Bayerna, Piatekom iz Milana...

Kad je posljednji put bio s reprezentacijom rekao je da se Robert Lewandowski raspitivao o Dinamu. Sad će zacijelo imati još i više pitanja jer su plavi u međuvremenu stigli do osmine finala Europske lige, pobijedili su Benficu, a budu li u četvrtfinalu, Kadzior će sigurno biti u fokusu svojih reprezentativnih suigrača.

- Važno mi je da sam zdrav, zadnja dva tjedna sam normalno trenirao. Nakon Rijeke bio sam malo umoran, nisam se naviknuo na ritam igranja svaka tri dana. Otkako sam u Dinamu to mi je prvi put da sam u tom ritmu - rekao je Kadzior.

Zbog ozljede Hajrovića igrao je protiv Benfice u startnoj postavi, a onda i protiv Rijeke, u tom hrvatskom derbiju ponovo je asistirao za gol (Periću) sjajnim ubačajem. No, Bjelica ga je odlučio malo čuvati zbog Lisabona pa ga je nakon sat vremena povukao iz igre.

- Drago mi je da sam ponovo asistirao, to mi je dobro za samopouzdanje. Trener će odlučiti hoću li igrati u Lisabonu, ali želim biti spreman i nadam se da ću biti u postavi.

Rijekini igrači nisu bili nježni prema plavima, Kadzior se nekoliko puta uhvatio za gležanj s kojim je ionako imao problema.

- Uh, dobio sam par puta, ali to je valjda tako, kad s nečim imaš problema, uvijek dobiješ udarac baš u to mjesto. Ali, na kraju je bilo sve u redu, nogomet je muška igra, normalno je da dobijemo pokoji udarac.

Dinamo u Lisabon ide s prednošću 1:0, no dojam je da će za ulazak u četvrtfinale plavi i na Luzu trebati zabiti gol.

- Ne možemo igrati na 0:0, kad idete na to, obično izgubite. Vjerujem da trener ima ideju za utakmicu u Lisabonu. Slažem se da bismo morali zabiti. Uostalom, imamo jako puno ofenzivnog potencijala i vjerujem da možemo zabiti i tamo. Budemo li i u uzvratu igrali dobro kao u prvoj utakmici, momčadski, ne bismo ni trebali primiti pogodak.

Pune tribine mu ne smetaju

Na Luzu se očekuju pune tribine, neće biti lako igrati pred 65.000 gledatelja, neće vam biti lako ni komunicirati sa suigračima i trenerom.

- To je normalno, gledao sam nekoliko utakmica Benfice u Ligi prvaka i stadion je uvijek pun. Pa i nama je ljepše kad je pun stadion, nogomet se i igra za navijače. Stadion je čudesan, ali to nas neće spriječiti da odemo još korak dalje jer imamo jako dobru momčad i mogu biti samo sretan što igramo s tako velikim suparnikom kakav je Benfica.

Očekujete li da će se u uzvratu igrati drukčije, da će Benfica napasti jer je rezultatski u minusu?

- Sigurno. U prvoj utakmici igrali smo jako organizirano, stvorili smo nekoliko dobrih prilika za gol, defenzivno smo bili jako dobri. Rekao nam je trener da, budemo li igrali organizirano kao u Zagrebu, možemo pobijediti i tamo. Za sada smo dobili samo prvo poluvrijeme, sad moramo raditi u Lisabonu i više nego u Zagrebu, znamo da će nas napasti, ali ih možemo iskontrirati - kaže Kadzior.