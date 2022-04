Bayern srušio Borussiju i osigurao deseti uzastopni naslov prvaka Njemačke

Po deseti puta zaredom, a ukupno 32. put u povijesti nogometaši Bayerna osvojili su naslov prvaka Njemačke, a to su učinili na najslađi mogući način, pobijedivši u najvećeg konkurenta Borussiju Dortmund na svojoj Allianz Areni sa 3-1.

Na taj su način, tri kola prije kraja prvenstva, došli do nedostižnih 12 bodova prednosti pred Borussijom.

Serge Gnabry je u 15. minuti doveo Bayern u vodstvo. U 34. minuti je prednost domaćina udvostručio Robert Lewandowski. Emre Can je iz kaznenog udarca u 52. minuti smanjio zaostatak gostiju, a konačnih 3-1 postavio je Jamal Musiala u 83. minuti.

Foto: LEON KUEGELER/REUTERS Soccer Football - Bundesliga - Arminia Bielefeld v Bayern Munich - Bielefelder Alm, Bielefeld, Germany - April 17, 2022 Bayern Munich players celebrate after the match REUTERS/Leon Kuegeler DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO. Photo: LEON KUEGELER/REUTERS

Hrvatski reprezentativci Josip Stanišić i Marin Pongračić ostali su na klupama za pričuve Bayerna i Borussije.

Nakon 31 odigranog kola Bayern ima 75 bodova, a Borussia je ostala na 63 boda.