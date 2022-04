Bayern Hrvatu (18) dao trogodišnji ugovor i poručio: Čudesan je igrač, naša budućnost!

Nogometaši Bayerna pobijedili su u gostima Arminiju s 3:0 u utakmici 30. kola njemačke Bundeslige, a za bavarskog diva igrala su čak dvojica Hrvata. Josip Stanišić ušao je u igru u 48. minuti, dok je u 89. minuti Gabriel Vidović zamijenio Gnabryja i tako upisao prvi nastup za seniorski sastav bavarskog giganta u natjecateljskoj utakmici. Vidović je tako postao 11. Hrvat u povijesti koji je zaigrao za Bayern u natjecateljskoj utakmici, no može se pohvaliti i da je uvjerljivo najmlađi kojem je to uspjelo. Najstariji hrvatski debitant za Bayern je Zlatko Škorić, koji je te 1972. imao 31 godinu, a Vidović je na mjestu najmlađeg zamijenio Josipa Stanišića koji je za Bavarce debitirao s 21 godinom. Treći najmlađi je Mario Mandžukić, koji je debitirao s 26.

Odabrao vatrene, a ne elf

No vratimo se mi Gabrielu Vidoviću, djetetu naše dijaspore, oca Zorana iz Žepča i majke Marijane iz Kiseljaka. Zoran Vidović u Njemačkoj živi od 1995. godine, a Gabriel je rođen 1. prosinca 2003.

Iako je tek u prosincu postao punoljetan, Gabriel je svojim radom i odricanjem već u ovako mladoj dobio došao do situacije u kojoj dijeli travnjak s igračima poput Lewandowskog, Neuera, Müllera, Kimmicha i mnogih drugih zvijezda Bayerna.

– Stvarno je sve savršeno. Prihvatili su me kao jednakog, nema nikakvog obraćanja svisoka. I trener i igrači razgovaraju najnormalnije sa mnom, dijele mi savjete koji mi pomažu karijeri. To su sve svjetski treneri i igrači, pa kad ti kažu neki savjet, jednostavno moraš to poslušati jer znaš da će ti pomoći u igri. Ali da, svi ti veliki igrači žele i vole pomoći – rekao nam je nedavno Vidović.

Prije koju godinu Gabriel je na poziv Petra Krpana odlučio zaigrati za hrvatsku reprezentaciju izabravši je ispred njemačke vrste.

– Kad je u pitanju igranje za svoju zemlju, to sam moraš odlučiti u svoja četiri zida, sa svojom obitelji. Nema tu nitko drugi utjecati na tu odluku. U razgovoru s mamom i tatom nije bilo puno razmišljanja, jako brzo sam odlučio i rekao da želim nastupati za Hrvatsku. I Nijemci su me zvali da dođem igrati za njih, ali Hrvatska je uvijek bila broj jedan – rekao je Vidović koji je za Njemačku vrstu do 15 godina svojedobno zaigrao u nekim prijateljskim utakmicama.

Gabriel, inače, nije rođen u Münchenu, nego u Augsburgu, gdje još uvijek živi s obitelji. Trenira i igra u Münchenu, a živi u Augsburgu.

– Četiri puta tjedno Bayernov vozač dolazi po Gabriela u Augsburg i vozi ga na trening u München, kao i na utakmicu. To je 120 kilometara vožnje u oba smjera, i to traje već pet godina, otkako je Gabriel iz Augsburga prešao u Bayern – kazao nam je Gabrielov otac Zoran.

Stigao iz Augsburga

No vjerujemo da će se to sada, kada je Gabriel postao i član prve momčadi Bayerna, promijeniti. Zanimljivost je kako su Augsburgovi klinci U-13 svojedobno bili nanizali tri pobjede zaredom nad Bavarcima pa je Bayern odjednom preoteo velikom suparniku nekolicinu igrača, među njima i Gabriela.

Foto: PIXSELL Gabriel Vidović

Ovaj debi za prvu momčad potvrdio je da Bayern na Vidovića ozbiljno računa, da je njegov projekt za budućnost, a tome u prilog idu i riječi trenera Juliusa Nagelsmanna.

– On je izvanredan nogometaš, naša je budućnost!

Vidović je nedavno potpisao ugovor s Bayernom do ljeta 2025. godine, a tom prilikom sportski direktor Hasan Salihamidžić je rekao:

– Gabriel je igrač s fantastičnim tehničkim sposobnostima, koji stvara puno velikih prilika ispred suparničkog gola. S nama je već šest godina, tijekom kojih je odradio brojne treninge u našoj akademiji, pa je došlo vrijeme za idući veliki korak u njegovoj karijeri i na putu prema prvoj momčadi.

