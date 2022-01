Leona Popović o teškim uvjetima: Ipak se bavimo sportom u prirodi, moramo se prilagoditi

Čekanju je konačno došao kraj, a čekali smo čak 11 godina da neka hrvatska skijašica na sljemenskoj utrci Svjetskog kupa uđe u drugu vožnju.

Posljednje kojima je to pošlo za rukom, sad već davne 2011., bile su Sofija Novoselić i Ana Jelušić kojoj je to bila i posljednja sezona u karijeri. A Ana je bila i posljednja, prije Leone, koja je na stazi ponad Zagreba izborila plasman u prvih deset, a zbilo se to 2007. kada je Jelušić bila druga.

Ovom prilikom uspjelo je to 24-godišnjoj Mrkopaljki Leoni Popović koja je nakon prve vožnje imala 14. vrijeme, a na koncu je osvojila sedmo mjesto što je njen najbolji rezultat karijere. I prvi njeni bodovi na Sljemenu.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS Alpine Skiing - FIS Alpine Ski World Cup Slalom - Zagreb, Croatia - January 4, 2022 Croatia's Leona Popovic in action during her first run REUTERS/Antonio Bronic Photo: Antonio Bronic/REUTERS

- Nisam ovo očekivala. Nisu to bile moje dvije najbolje vožnje a ispalo je da mi je to najbolji rezultat karijere i to na Sljemenu za kojeg sam rekla da baš nismo prijatelji - kazala je Leona neposredno nakon što je odgledala uzbudljivu borbu za novu "Snježnu kraljicu" kojim se epitetom opet okitila Petra Vlhova i to ispred svoje velike rivalke Mikaele Shiffrin.

Da je ovo najbolja Leonina sezona govori i podatak da je na polovici sezone premašila ukupan broj bodova koje je dosad osvojila u svim disciplinama pa je sa 95 bodova 12. u poretku slalomašica.

- Nisam to provjeravala, no ja jesam u dobroj formi i to sam uspjela iskoristiti i za rezultat karijere.

Što je to Leoni donijelo takvu sigurnost koja joj omogućuje i dodatnu dozu agresivnosti i zrelo skijanje?

- To proizlazi iz mog osjećaja na skijama odnosno na treninzima i on je dosta bolji nego prije. Uspijevam napadati, sada uspijevam napraviti ono što sam si pri pregledu staze zacrtala.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 04.01.2022., Zagreb - Prva voznja zenskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy 2022. Leona Popovic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Teško se sjetiti ovako teških uvjeta u sljemenskim utrkama Svjetskog kupa, barem kada je u pitanju snažan vjetar.

- Vjetar zna stvarati probleme, no ipak se mi bavimo sportom u prirodi, meteorološke prilike se mijenjaju, podloga također, pa se treba moći prilagoditi.

S obzirom da je ovog časa najbolja hrvatska skijašica da li joj to predstavlja dodatni pritisak? Ili ju možda rasterećuje to što se od 17-godišnje Zrinke Ljutić, nove nade hrvatskog skijanja, očekuju neka nova čuda.

- Kod nas se kod mladih sportaša dosta često stvara presing. Slično sam se i ja osjećala kada sam ostala sama u ženskoj reprezentaciji i kada sam vozila sve discipline, tada je pritisak bio dosta velik. Zrinki se isto radi preveliki presing, no mislim da bi joj uz mene trebalo ići lakše.

Premda su Zimske olimpijske igre na rasporedu za mjesec dana, Leona se za njih posebno ne priprema.

- Nije da se za te Igre nešto posebno priprema. Nisam usredotočena samo na to jer svaka je utrka dosta važna. Glede Pekinga, ne želim si stavljati nikakav pritisak već samo želim ostati u dobrom treningu i onda će i rezultati biti dobri. Inače, na Igrama ću voziti slalom i veleslalom.

