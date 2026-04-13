Rory McIlroy obranio naslov pobjednika na Mastersu

McIlroy, koji je lani u Augusti postao šesti golfer u povijesti koji je kompletirao karijerni "grand slam", pridružio se Jacku Nicklausu (1965 i 1966), Nicku Faldu (1989 i 1990) i Tigeru Woodsu (2001 i 2002) kao četvrti koji je dvije godine zaredom na kraju Mastersa odjenuo slavni zeleni sako namijenjen pobjedniku.

Do svog šestog "majora" u karijeri, uz dva Mastersa ima i dva PGA Championshipa (2012, 2014) te po jedan US Open (2011) i The Open (2014), McIlroy je stigao ostvarivši rezultat od 12 udaraca ispod standarda igrališta tijekom četiri dana natjecanja, jedan manje od drugoplasiranog Amerikanca Scottiea Schefflera, prvog golfera na PGA ljestvici i osvajača Mastersa 2022. te 2024., odnosno dva manje od Engleza Tyrella Hattona i Justina Rosea te Amerikanaca Camerona Younga i Russella Henleyja koji su podijelili treće mjesto.

Završni dan turnira ponudio je veliku dramu i brojne preokrete koji su se mogli teško predvidjeti nakon petak kada je je McIlroy imao čak šest udaraca prednosti ispred prvih pratitelja. No, lošijim nastupom u subotu Irac je izgubio svu tu prednost, da bi slabijim startom u nedjelju nakon sedam od predviđenih 18 rupa čak pao i u zaostatak od dva udarca za tada vodećim Youngom. Na polovici igre zadnjeg dana u vodstvo je izbio Rose s dva udarca prednosti u odnosu na konkurenciju, ali tada je i on počeo griješiti, dok je McIlroy spojio nekoliko odličnih udaraca od devete do 14. rupe te opet preuzeo kontrolu.

Kada su McIlroy i Young, koji su činili zadnji par, stigli na posljednju, 18. rupu Irac je imao dva udarca prednosti ispred drugog Schefflera te je znao kako će osvojiti naslov ako ju svlada u pet udaraca ili manje. Usprkos lošijem prvom udarcu, McIlroy je došao u situaciju da ima dva pokušaja s "greena" za naslov, prvi je bio malo neprecizan, ali potom je imao udarac s pedlja udaljenosti za naslov kojega je i pogodio.