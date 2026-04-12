Svjetski kupovi Omiš pozicioniraju na globalnu kartu

U tjednu pred nama u Omišu će se otvoriti sezona sportskih događanja koja iz godine u godinu grad na ušću Cetine pretvaraju u značajnu i zanimljivu sportsku destinaciju i privlače tisuće sudionika iz cijelog svijeta. U središtu ove sportske priče nalazi se niz prestižnih manifestacija koje u predsezoni dovode više od 3.500 gostiju i generiraju preko 17.000 noćenja, čime značajno doprinose razvoju turizma i produženju sezone. Riječ je o događanjima koja ne donose samo sportsku vrijednost, već i konkretne gospodarske učinke za lokalnu zajednicu.

- Ako kažemo da s nama počinje turistička sezona i da generiramo više od 17.000 noćenja u najosjetljivijem dijelu godine - u predsezoni - onda je jasno koliko su ovakvi projekti važni – ne samo za nas, već i za gradove domaćine te cijelu Dalmaciju i Hrvatsku – kaže nam organizator Mario Čaljkušić.

Četvrtu godinu zaredom sezonu u Omišu otvaraju košarkaši - Svjetski kup košarkaških veterana ove godine bilježi oko 600 sudionika iz cijelog svijeta, od SAD-a i Argentine, preko Španjolske, Njemačke i Engleske, do Gruzije i zemalja regije. Tijekom godina ugostio je brojna poznata imena košarke, potvrđujući svoj međunarodni ugled i kvalitetu organizacije i kroz imena poput Željka Jerkova, Andrije Žižića, Bruna Šundova, Roka Lenija Ukića, Nikoloza Ckitišvilija, Geerta Hamminka, Joey Vickeryja, Razije Mujanović, Zagorke Počeković, Vedrane Grgin....

U svibnju slijedi najveći sportski događaj – Svjetski kup rukometnih veterana, koji i ove godine bilježi rekordan interes. Očekuje se čak 2.500 natjecatelja i gostiju, a natjecanja će se održavati u četiri dvorane u Omišu i Makarskoj. Zbog iznimne potražnje, prijave su zatvorene mjesecima unaprijed, što najbolje govori o globalnoj prepoznatljivosti ovog događaja koji je izrastao u najveći rukometni projekt.

Posebno mjesto zauzima Međunarodni kamp rukometnih vratara, koji se kroz 16 godina razvio u vodeći kamp ove vrste na svijetu. Kroz njega su prošla neka od najvećih imena svjetskog rukometa, a svake godine okuplja vrhunske trenere i golmane, potvrđujući status elitnog sportskog događaja. Vincent Gerard, Viktor Hallgrimsson, Dragan Jerković, Matej Mandić, Filip Ivić, Mirko Alilović, Marin Šego, Mayssa Pessoa, Dino Špiranec, Milan Tolić, Primož Prost, Haris Porobić, Dejan Milosavljev, Nikola Portner, Ice Sokoleski, Urh Kastelić, Kristof Palasics, Roland Mikler..., dio su elitne postave a ove godine u lipnju će u Omiš stići i dvojac naših brončanih golmana, Dominik Kuzmanović i David Mandić.

Čaljkušić naglašava i širi potencijal događanja kojima je na čelu:

- Na primjerima naših turnira vidimo koliki je prostor za rast. Rukometni turnir narastao je četiri puta, a sigurni smo da bi i košarkaški mogao značajno rasti uz bolju povezanost i ranije sezonske letove. To je ključ za dodatni iskorak koji očekujemo u narednim sezonama. Otvaranjem hotela ranije u sezoni i većim brojem letova niskotarifnih kompanija, sportašima bi se značajno olakšao dolazak i boravak. Svima nam je cilj ‘Turizam 365’ – cjelogodišnja sezona koja bi donijela stabilnost turističkom sektoru i otvorila prostor za nova događanja, pa i u zimskim mjesecima. Time bismo pomogli i hotelima da zadrže kvalitetnu radnu snagu, a destinaciji dali dodatnu vrijednost.

Planova za nova događanja ne nedostaje.

- Planovi su realni, nadamo se da ćemo ih uspjeti provesti. Od iduće godine planiramo organizirati i Svjetski kup u padelu, a otvoreni smo i za druge sportove. Ako nas lokalna zajednica bude pratila s poboljšanjem infrastrukture i ako prometna povezanost bude bolja, mogućnosti su zaista velike, naglašava Čaljkušić i dodaje:

- Ključ svega je dobra organizacija i ljudi. Imamo tim od stotinjak iskusnih profesionalaca koji su sposobni organizirati i veća natjecanja od ovih koje trenutno radimo. Uz podršku lokalne zajednice i dodatna ulaganja u uvjete, možemo višestruko povećati broj dolazaka i noćenja – na korist svih.

Srednja Dalmacija tako se sve snažnije pozicionira kao destinacija koja spaja sport, turizam i vrhunsku organizaciju – mjesto gdje sezona ne počinje slučajno, nego planirano i s jasnom vizijom rasta.