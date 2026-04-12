Neprikosnoveni kralj preče na noge digao Osijek i Gradski vrt

U nevjerojatnom finalu posljednje sprave u Osijeku koje su mnogi nazvali malim Svjetskim prvenstvom u kojem je nedostajao samo naš Tin Srbić, čak šestorica vježbača dobila su ocjenu veću od 14.000. A po drugi put u gradu na Dravi, nakon 2024., slavila je olimpijska bronca - Chia-Hung Tang iz Tajvana koji je s 15.233 digao oduševljeni Gradski vrt na noge. Srebrni je Kazahstanac Milad Karimi (14.933), a brončani Kolumbijac Angel Barajas (14.833), aktualno olimpijsko srebro.

"Svako natjecanje novo je dokazivanje i u svakom želim napraviti korak naprijed. Ova godina donosi novi početak i nove izazove - očekuju me nastupi na Azijskim igrama i Svjetskom prvenstvu. U svakoj vježbi želim izvoditi teške elemente i pritom ih odraditi što čišće. Osvojio sam ukupnu pobjedu na preči, što za mene predstavlja odličan prvi dio sezone, ali moram nastaviti naporno trenirati. Sigurno ću se vratiti u Osijek i sljedeće godine. Žao mi je što ove godine nije bilo Tina Srbića, nedostajao je u ovom finalu. Finale bi s njim bilo sigurno još zanimljivije i atraktivnije za publiku. On je vrhunski gimnastičar i nadam se da ćemo se još dugo susretati na natjecanjima. Nedostaje nam i želim mu brz oporavak", rekao je brončani s OI u Parizu Chia-Hung Tang.

Kolumbijac Angel Barajas nije uspio jače zaprijetiti Tangu na preči, ali zato je osvojio ruče na jednako impresivan način kao Tang preču. Suci nisu ni donijeli odluku o njegovih 14.866 bodova, a srebrni Amerikanac Donnell Whittenburg (14.600) i brončani Ferhat Arican iz Turske (14.333), sami su mu prepustili vodeće mjesto i naklonili se njegovom nastupu.

"Jako sam zahvalan na prilici da se mogu natjecati ovdje u Osijeku. Sretan sam i ponosan što mogu predstavljati svoju zemlju, natjecati se s drugim gimnastičarima i biti dio reprezentacije, jer smo svi zaista naporno trenirali. Osijek mi se čini kao vrlo lijep grad - ono što sam dosad vidio, ostavilo je odličan dojam, a posebno me se dojmila količina zelenila. Vjerujem da se opet vidimo sljedećih godina", poručio je Barajas.

Zlato na preskoku osvojio je Britanac Harry Hepworth (14.616). U reprizi pariškog olimpijskog finala, tada brončani Harry pobijedio je srebrnog Armenca Artura Davtjana (14.583), dok je brončani Ukrajinac Nazar Čepurnij (14.583).

"Ovo mi je drugi nastup u Osijeku. Prošli put osvojio sam srebrnu medalju, zato sam posebno sretan što sam ove godine došao do zlata. Finale je bilo na iznimno visokoj razini, kao i cijelo ovo natjecanje. Zaista je privilegija nastupati ovdje. Žao mi je što se Aurel Benović nije natjecao. Riječ je o vrlo kvalitetnom i modernom gimnastičaru koji može izvoditi izuzetno teške elemente. Vjerujem da ćemo se vidjeti na Europskom prvenstvu u Zagrebu, kojem se zaista veselim", poželio je Hepworth.

Talijanka Manila Esposito potvrdila je zašto je prvo žensko ime Osijeka. Aktualna brončana olimpijka i šesterostruka prvakinja Europe slavila je na gredi sa 13.666 ispred mlade Francuskinje Elene Colas (13.433) i brončane Kineskinje Zhuofan Tian (13.266).

"Vrlo sam sretna svojom izvedbom. Bila sam najbolja i u kvalifikacijama, ali ponoviti dobar nastup u finalu, pred punim gledalištem, nimalo nije lako. Upravo zato sam posebno zadovoljna. Ovo mi je prvi nastup u Osijeku. Dvorana mi se jako sviđa, organizacija je odlična, a ljudi su izuzetno gostoljubivi, pa nosim zaista samo lijepe dojmove. Nadam se da se vidimo i sljedeće godine u Osijeku, ali i na Europskom prvenstvu u Zagrebu", rekla je Esposito.

U svojoj prvoj seniorskoj sezoni, Francuskinja Elena Colas koja je prošlo ljeto u ovoj istoj dvorani osvojila čak pet zlata na EYOF-u, pobijedila je na parteru (13.133) ispred srebrne Kanađanke Lie-Monice Fontaine, aktualne viceprvakinje svijeta na preskoku i panameričke prvakinje na parteru (13.100) koja je drugo mjesto u Osijeku podijelila s Francuskinjom Maianom Prat (13.100).

"Sretna sam zbog osvojene zlatne medalje. Prošle godine ovdje sam nastupila na Europskom olimpijskom festivalu mladih i jako mi je drago što sam se ponovno vratila te imala priliku natjecati se u ovoj dvorani. Vjerujem da ću biti dio reprezentacije koja će nastupiti na Europskom prvenstvu u Zagrebu, da ću se kvalificirati u višeboju i boriti se za medalje", poručila je Colas.

U Osijeku je proglašeno i preostalih pet ukupnih pobjednika Svjetskog kupa ove sezone. Ukrajinac Nazar Čepurnij najbolji je na preskoku, Angel Barajas na ručama, Chia-Hung Tang na preči, a kod djevojaka pobjednica na gredi je Alžirka Kaylia Nemour, a Ana Kalmikova na parteru.