Zdravko Mamić uputio poruku pravoslavnim vjernicima

Zdravko Mamić uputio je uskrsnu čestitku vjernicima koji blagdan slave prema julijanskom kalendaru, oglasivši se putem društvenih mreža.

U kratkoj poruci poželio je „svim dragim prijateljima i dobrim ljudima“ obilje ljubavi, nade i blagoslova, uz tradicionalni uskrsni pozdrav: „Hristos vaskrse – vaistinu vaskrse“. Riječ je o uobičajenoj čestitki kojom pravoslavni vjernici obilježavaju najveći kršćanski blagdan.

Objava je u kratkom roku privukla pažnju korisnika i izazvala brojne reakcije, a pratitelji su u komentarima uzvratili čestitkama i istim uskrsnim pozdravom.

Podsjećamo, Zdravko Mamić dugo je godina bio najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa, a sada se zbog mlaverzacija u Dinamu od hrvatskog pravosuđa skriva u Bosni i Hercegovini.