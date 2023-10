Leko odgovorio navijačima: 'Normalno je da su tražili da odem i da su razočarani'

Momčad Ivana Leke upisala je drugi poraz za redom. Nakon što su u prošlome kolu izgubili Jadranski derbi od Rijeke (1:0), u nedjelju navečer kod kuće ih je svladao Osijek (0:2) predvođen novim trenerom Zoranom Zekićem. Nakon utakmice situaciju je za MAXSport komentirao trener Hajduka , Ivan Leko.

"Svaki poraz boli, imali smo teška dva tjedna. Imali smo dobre treninge, a sad kad gledamo rezultat 0:2, izgleda loše. Loš je osjećaj, mogli smo se vratiti na prvo mjesto. U prvom dijelu smo bili dobri, puno bolji od Osijeka, imali smo dvije-tri dobre situacije.

GALERIJA Hajduk poražen na Poljudu! Niti Livaja ih nije uspio spasiti

Onda smo primili gol za 20 sekundi u drugom dijelu i to je bio veliki mentalni tik za ekipu. Osijek je zasluženo pobijedio i teško nam je. Velike su emocije. Imali smo i dvije-tri ozljede, i to me brine. Završili smo utakmicu s obranom koja nije ni trenirala zajedno. Ali nije to isprika.

U očajnom smo nizu. Inače u sportu ti svaki poraz pomaže da postaneš bolji. Treba to prihvatiti, nećemo spavati večeras. Od sutra podignuti glavu i pokušati promijeniti situaciju. Po statistici smo bili bolji ukupno. Nismo dobri u 16 metara, prije nismo bar primali golove.

VEZANI ČLANCI:

Ne zabijamo, nema šuteva s 20 metara ni golova iz druge linije. Ako ne možemo igrati pod pritiskom, onda nisi za ovo. Pokušavam pripremiti momčad da igra s emocijom i s pameti. Šarlija je imao žuti karton, razmišljali smo ga zamijeniti već prije. Livaja nije za igrati, ima dvije ozljede koje nisu za igrati, ali on je želio biti ovdje.

Malo je trenirao prije ove utakmice. On puno znači za našu momčad. Pokušali smo tom zamjenom isforsirati preokret. Promijenili smo podlogu za trening jer imamo velik broj mišićnih ozljeda. To je problem za nas. Imamo mi igrača, a Pukštas je moderan igrač. Imao je dvije situacije za zabiti gol. ima gard pobjednika.

Možda je bilo i prerano, nemam pojma, ali osjećaj je bio da je spreman. Odradio je danas utakmicu s dobrim intenzitetom. Koprivnica? Nama je sad svaka utakmica neugodna. Ovo je alarm. Ovo je situacija za frajere. Ako igraš ili vodiš Hajduk, primi kritiku. Digni se, frajeru, kako znaš. Fizički i mentalno", rekao je Leko.

VEZANI ČLANCI:

Na konferenciji za medije

"To je normalno", rekao je Ivan Leko kada je čuo da su navijači skandiranjem tražili njegov odlazak. "Jasno je da su ljudi nezadovoljni, ali sigurno nije nitko više razočaran nego ja. Puno smo htjeli, ali kada izgubiš 0:2, trebaš čestitati protivniku. Rezultat je bolan, situacija isto tako. Imali smo devet pobjeda zaredom, sve je bila pjesma, dobivali derbije. Sada je drama.

U sportu najviše učiš iz problema. Progutaj gorku pilulu, budi tu, prihvati kritiku i od sutra napravi sve da se digneš za iduću utakmicu. Znam kako se osjećam. Najlakše se predati i reći 'ajde vozi'. Došao sam ovdje iz ogromne emocije.

Bio bih sam sebi smiješan da odem. Ja sam samo trener. Nemam pojma što će biti sutra, za pet dana, mjesec dana ili pet godina. Moramo šutjeti i raditi. Svi znamo težinu dresa, budi frajer, stavi m**a na stol. Treba se dignuti u šest ujutro i trenirati ko pas do šest popodne", kazao je na konerenciji za medije trener Hajduka.

VIDEO Trener Hajduka izazvao bijes Torcide. Skandirali s tribina: 'Leko, odlazi!'