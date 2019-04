Legendarni vratar uskoro bi se mogao vratiti u Juventus

Pariška epizoda Gianluigija Buffona približava se kraju. Legendarni 41-godišnji talijanski vratar mogao bi uskoro objaviti kraj karijere.

Buffonov agent Silvano Martina trebao bi sljedeći tjedan razgovarati s čelnicima PSG-a oko Gigijeve karijere.

Naime, Parižani žele dovesti Davida de Geu. Dođe li španjolski vratar na Park prinčeva to će biti znak Talijanu da napusti klub.

Gianluigi Buffon vjerojatno će se vratiti u Juventus gdje ga čeka direktorsko mjesto.

