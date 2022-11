Legendarni šef sudaca: Uveli smo novu tehnologiju, VAR odluke o zaleđu bit će brže i točnije

VAR odluke o zaleđu bit će brže i točnije na Svjetskom prvenstvu nakon uvođenja nove tehnologije koju je FIFA razvila u posljednje tri godine, rekao je u petak šef sudaca Pierluigi Collina.

"Poluautomatska tehnologija ofsajda" odlučivat će čak i o najtjesnijim odlukama o ofsajdu brže nego u prethodnom sustavu, a 3D animirani prikaz incidenta bit će emitiran za navijače na stadionu i na TV-u.

"To nam daje mogućnost da budemo brži i točniji u smislu odluka o zaleđu," rekao je Collina novinarima na brifingu uoči turnira.

Foto: John Sibley/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Referees Media Briefing - Main Media Center, Doha, Qatar - November 18, 2022 Chairman of the FIFA referees committee, Pierluigi Collina during the briefing REUTERS/John Sibley Photo: John Sibley/REUTERS

"Samo da bude jasno, to što smo brži ne znači da ćemo imati trenutnu procjenu ofsajda. Bit će brža nego sada, svakako, ali ne možemo imati odgovor u jednoj sekundi, ili zapravo uživo.Jednu stvar koju želim naglasiti je da konačna odluka uvijek pripada službenoj osobi utakmice - na VAR-u, pomoćnom video sucu, a na terenu za igru, sucu."

Dvanaest kamera na svakom stadionu pratit će 29 točaka na tijelu svakog igrača, a senzor unutar lopte za meč slat će podatke u VAR operativnu sobu 500 puta u sekundi kako bi se omogućila vrlo precizna procjena kada je odigrano dodavanje.

Nova tehnologija već je isprobana na dva FIFA turnira te u testnim utakmicama na svim stadionima na kojima se igraju utakmice Svjetskog prvenstva.

"Analizirali smo podatke i ishod je bio vrlo pozitivan", rekao je Johannes Holzmueller, FIFA-in direktor za tehnologiju i inovacije."To je trenutno najprecizniji pomoćni alat za zaleđa."

Holzmueller je rekao da će prijašnja tehnologija zaleđa biti dostupna u Kataru, ali samo kao rezerva.

