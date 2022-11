Akcija Katar: Hrvatska izgleda još i bolje nego 2018. godine u Rusiji

Stigli smo u Katar, za nas sad počinje Svjetsko prvenstvo. Spremni smo i znamo što nas očekuje, želimo dobar rezultat i želimo pokazati Hrvatsku u najboljem svjetlu, prva je poruka izbornika Zlatka Dalića pri dolasku hrvatske reprezentacije u Dohu.

Hrvatska će u utorak 23. studenog od 11 sati protiv Maroka zaigrati na svojem šestom Svjetskom prvenstvu (od sedam mogućih) od svoje nezavisnosti, a prvi ključ kojeg se nikako u mislima ne smije preskakati je prolazak skupine.

O tome nam najbolje govori podatak da je Hrvatska od dosadašnjih pet Mundijala samo dva puta prošla skupinu, ali je zato u oba ta slučaja otišla do kraja, do medalje.

Vatreni su spremni, svi igrači su zdravi i nema nikakvih poteškoća, što bi i sam izbornik rekao, "nadajmo se da tu neće biti problema". Ne samo da su hrvatski reprezentativci zdravi već i čujemo da su u prijestolnicu zemlje domaćina stigli u vrlo dobrom ozračju, što se može iščitati iz fotografija koje su nam stigle.

Vatreni su zdravi i raspoloženi, a o formi ne treba trošiti riječi, budući da većina ovu Hrvatsku po kadru i formi vidi čak i kao bolju nego onu iz Rusije prije četiri godine.

Sve je kako treba i sve je spremno, sada preostaje samo dati sve od sebe na terenu. Naprijed, Hrvatska!

