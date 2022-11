Messi zabrinuo nogometni svijet: Pa gdje je Leo?

Argentinac Lionel Messi nije trenirao s ostatkom selekcije u petak, već je radio u zatvorenom četiri dana prije prve utakmice Albiceleste na Svjetskom prvenstvu 2022. u utorak protiv Saudijske Arabije.

Prema pisanju argentinskog tiska, međutim, nema razloga za brigu za zdravlje napadača Paris Saint-Germaina.

Za svoj prvi javni nastup otkako je kročila u Katar u noći sa srijede na četvrtak, argentinska selekcija trenirala je u sparnoj Dohi u četvrtak rano navečer, bez nekoliko zvijezda.

Četrnaest igrača, kao i tri vratara, obukli su kopačke kako bi dovršili trening, uključujući igrače koji su nedavno patili od ozljeda ili bolova, poput Lautara Martineza, Paula Dybale, Papu Gomeza i Marcosa Acune.

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 Arrival - Argentina team arrives in Doha - Hamad International Airport, Doha, Qatar - November 17, 2022 Argentina's Lionel Messi arrives in Doha with Argentina's Rodrigo De Paul for the FIFA World Cup Qatar 2022 REUTERS/Hannah Mckay Photo: HANNAH MCKAY/REUTERS

S druge strane, Leo Messi, Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes i Nicolas Otamendi nisu izašli na travnjak.

Dvojica igrača za koje je argentinski savez dan ranije najavio da su se povukli, Nicolas Gonzalez (ozlijeđen na treningu u četvrtak) i Joaquin Correa (nepoznata ozljeda), nisu sudjelovali na treningu. Njihove zamjene Angelo Correa i Thiago Almada još nisu stigli u Dohu.

Trening na katarskom sveučilištu, argentinskom baznom kampu tijekom turnira, odvijao se pred gotovo 400 novinara iz cijelog svijeta.

