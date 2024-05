Legendarni napadač objavio da završava reprezentativnu karijeru: 'Imao bih tisuću stvari za reći...'

ZVIJEZDA OSASUNE

Budimir je imao odlučujuću ulogu u dovođenju novog trenera: 'Ante je beskompromisni profesionalac'

"Sretan sam stoga osobno, ali dakako i u sportskom smislu, što ću se opet sresti s Budijem jer on ovdje ima težinu. Ne kažem to ja, sami ste to vidjeli ovih godina", rekao je novi trener Osasune, Vicente Moreno