Legendarni Ivanišević probio je granicu, ali ovaj Hrvat ga je nadmašio!

Ernests Gulbis imao je protiv njega 3-0 u međusobnim dvobojima. Suparnik mu je na pragu 40. godine života. U meču je Letonac imao tri prilike za break, jednu u prvom i još dvije u drugom setu. Istodobno rivalu nije dopustio nijednu priliku za obrat. U tie-breaku drugog seta vodio je s 5:3...

Bez izgubljenog servisa

Sve su to detalji koji su u četvrtfinalnom dvoboju ATP turnira u indijskom gradu Puneu bili na strani 30-godišnjeg Gulbisa, nekad člana Top 10 (u lipnju 2014.). Ali njegov je problem bio što se s druge strane nalazio Ivo Karlović. Koji je, onako doktorski, opet pronašao put do pobjede. U dva tie-breaka, sa 7:6 (5), 7:6 (5). I tako bez izgubljenog servisa (u tri meča) ušao u polufinale, prvi na ATP Touru od lanjskog turnira u Houstonu (u travnju) gdje ga je u borbi za finale zaustavio Amerikanac Tennys Sandgren.

Onih 3:5 u tie-breaku Ivo je riješio najprije jednom fantastičnom forhend dijagonalom, a potom i odličnim servisom te s četiri poena u nizu zaključao dvoboj. A početni je udarac zbilja poslužio Diva sa Šalate u srazu s Letoncem. Ivo je imao visokih 72 posto pogođenih prvih servisa, a kod prvog servisa realizacija mu je iznosila 85 posto. Pogodio je i 25 asova, ukupno 55 na turniru, pa mu sad samo devet netaknutih servisa nedostaje do probijanja granice snova - nezamislivih 13.000 asova!

Teško da će u toj kategoriji itko ikad prestići Karlovića, iako pretendenata na njegovo prijestolje ne manjka. Goran Ivanišević prvi je probio granicu od 10.000 asova (iako je u tom smislu malo i zakinut jer asovi se službeno broje od 1991., a Goran ih je pogađao i prije), a sad se smjestio na četvrtoj poziciji najjačih servera. Među 16 najboljih u kategoriji “asova” još su dvojica hrvatskih tenisača: Ivan Ljubičić na osmom i Marin Čilić na 16. mjestu.

Marin se probija polako, ali sigurno. Među aktivnim tenisačima već je deveti, a vjerojatno će još napredovati. No ne može ugroziti Karlovića, kao što sumnjamo da ga mogu ugroziti i John Isner i Roger Federer koji su se smjestili između Karlovića i Ivaniševića. Federer za treće mjesto može zahvaliti prije svega velikom broju mečeva - 1382 (u prosjeku pogađa 7,8 asova), dok je Karlović odigrao puno manje mečeva (660) jer službena statistika uzima u obzir samo ATP, Grand Slam i olimpijske turnire, ali ne i one niže razine - Challengere i Futurese. A Ivin je prosjek zbilja fantastičan - 19,7 asova po meču!

U polufinalu i Ivan Dodig

Ulaskom u polufinale Punea naš je veteran nastavio streloviti uspon na ATP listi započet u rujnu 2018. kada je bio tek 138. na svijetu. Do najboljih 100 morao se probijati trnovitim putem preko nastupa na Challengerima, ali uspio je. A sada je s tri pobjede u Indiji stigao do 80. mjesta na ATP listi, pozicije na kojoj se trenutačno nalazi u poretku uživo (+20). Stigne li do još jedne pobjede, bit će već 69. na svijetu. Osvoji li turnir - 58.

A suparnik u današnjoj borbi za finale bit će mu 34-godišnji belgijski povratnik Steve Darcis (nastupa sa zaštićenim renkingom) koji je u četvrtfinalu pobijedio Tunižanina Maleka Jazirija sa 7:5, 6:2. Darcis je u svibnju 2017. bio 38. na ATP listi, ali je zbog ozljede koljena pauzirao cijelih 400 dana. Karlović je dobio jedini njihov međusobni dvoboj - u Wimbledonu 2009. godine.

Da Pune bude sretan za hrvatski tenis pobrinuo se i Ivan Dodig koji je na istom turniru do polufinala došao u konkurenciji parova. On i Talijan Simone Bolelli sa 6:2, 6:4 svladali su Nijemce Kevina Krawietza i Andreasa Miesa.

(Vele)majstori asova

Ivo Karlović (Hrv, 660 mečeva) 12.991

John Isner (SAD, 609) 10.937

Roger Federer (Švi, 1382) 10.818

Goran Ivanišević (Hrv, 731) 10.131

Feliciano Lopez (Špa, 886) 9208

Andy Roddick (SAD, 776) 9068

Pete Sampras (SAD, 792) 8713

Ivan Ljubičić (Hrv, 680) 8121

Richard Krajicek (Niz, 606) 7648

Greg Rusedski (VBr, 667) 7589

Sam Querrey (SAD, 605) 7484

Tomaš Berdych (Češ, 913) 7045

Miloš Raonić (Kan, 448) 6757

Mark Philippoussis (Aus, 483) 6696

Kevin Anderson (JAR, 530) 6684

Marin Čilić (Hrv, 690) 6191

