Legenda Hajduka za Večernji o transferu: Za mene Biuk vrijedi puno više od 6.5 milijuna eura

Nakon što je u četvrtak navečer potvrđen transfer najsvjetlijeg Hajdukovog mladog talenta Stipe Biuka (20) u Los Angeles FC, u hrvatskoj nogometnoj javnosti 'prštale' su svakakve reakcije, pozitivne, negativne, i sve moguće varijacije između, a mi smo za jednu reakciju nazvali bivšeg trofejnog igrača i trenera Hajduka, Zorana Vulića (61).

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL Velika Gorica: Susret Gorice i Hajduka u 13. kolu HT Prve lige 04.11.2018., Gradski stadion, Velika Gorica - Hrvatski Telekom Prva liga, 13. kolo, HNK Gorica - HNK Hajduk. Trener HNK Hajduk Zoran Vulic. rPhoto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Što se tiče Hajduka je transfer u redu, a što se tiče maloga, mislim da je premlad za otići baš u Ameriku. On je za mene jedan od najboljih mladih igrača Hajduka u zadnjih deset godina. Moram biti pošten i iskren, nisam za to. Mislim da je momak trebao ili još pomoći u Hajduku ili, ako već mora ići, igrati u nekom velikom europskom klubu - prva je reakcija splitskog stratega.

Stipe Biuk is Black & Gold.



📝 #LAFC signs forward Stipe Biuk from Croatia’s Hajduk Split to a four-year contract through the 2026 season. — LAFC (@LAFC) December 30, 2022

- Može se reći da je to dobro odrađen posao, ali danas kad pričamo o mladom i perspektivnom igrači i kad pričamo o šest milijuna, pa to i nije neki iznos u svijetu gdje se talentirani igrači lako prodaju za po 50-60 milijuna. Ne znam što bih rekao, možda je to dobro financijski za Hajduk u ovom trenu, ali ne smiju si dopuštati da igrače prodaju prejeftino - rekao je Vulić, pa nastavio:

- Mali Ljubičić prije par dana ode za 2.5 milijuna, sada Biuk za 6.5 miljuna. Za mene i jedan i drugi igrač vrijede puno više od tih novaca, to je za mene sve trebalo ići u duplo, apsolutno. Hrvatska je treća na svijetu, a ovo su mladi hrvatski reprezentativci, i to bi trebalo snažno utjecati na njihovu vrijednost na tržištu - ističe Vulić.

Foto: Srecko Niketic/PIXSELL 11.11.2021., stadion Aldo Drosina, Pula - Kvalifikacije za Europsko U21 nogometno prvenstvo, skupina A, 5. kolo, Hrvatska - Estonija. Mihkel Jarviste, Stipe Biuk Photo: Srecko Niketic/PIXSELL

Kako će odlazak Biuka utjecati na Hajduk u nogometnom, igračkom smislu?

- Hajduk ima igrače za nadomjestiti Biuka, to neće biti velik problem, ali meni je baš krivo zbog maloga. Imao sam veliku vjeru u njega i žao mi je što ga nećemo moći gledati na europskim stadionima.

Transfer u klubove koji nisu europski, smatra Vulić, nije dobar potez.

- Na žalost, rijetko koji igrač koji ode u Ameriku dođe natrag u Europu, ali evo imamo i jedan primjer igrača koji je otišao van Europe pa se vratio. Naš Mario Carević je bio u Saudijskoj Arabiji pa se vratio u Stuttgart, ali isto tako i danas mislim da bi napravio puno veću i kvalitetniju karijeru da nije odlazio u Saudijsku Arabiju. Kad si u tim ligama, jednostavno si izvan radara, i za reprezentacijiu i općenito.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 14.09.2022., stadion Poljud, Split - SuperSport HNL, 02. kolo, HNK Hajduk - HNK Rijeka. Stipe Biuk Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Da se igramo 'vražjeg odvjetnika', podcjenjujemo li mi možda malo u ovoj priči ligu u SAD-u?

- Ne treba podcjenjivati nikoga. Danas se stvarno u svakoj ligi zna igrati nogomet, pa i u toj Americi vidim da rade treneri iz Argentine i Brazila, ali opet je činjenica da to nije razina jedne engleske, španjolske ili talijanske lige, nemaš takvih utakmica u Americi - rekao je Vulić, te zaključio:

- Na kraju krajeva treba biti pošten i korektan i reći da mi sve ovo samo promatramo izvana. Treba pustiti ljude u klubu da rade svoj posao i procijeniti rad kad za to bude vrijeme.