PROMJENA PLANA

Nema Finalissime: Španjolska će umjesto svjetskih prvaka igrati protiv Srbije

Berlin: Dani Olmo i Lovro Majer nakon utakmice su razmijenili dresove
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
16.03.2026.
u 21:56

Dvoboju Španjolske i Argentine, europskog i južnoameričkog prvaka, domaćin je trebao biti Katar, ali se utakmica neće održati 27. ožujka u Lusailu

Umjesto popularne 'Finalissime' i utakmice protiv Argentine, španjolska nogometna reprezentacija će u tom terminu ovog ožujka odigrati prijateljsku utakmicu protiv Srbije..

Dvoboju Španjolske i Argentine, europskog i južnoameričkog prvaka, domaćin je trebao biti Katar, ali se utakmica neće održati 27. ožujka u Lusailu. Dvoboj je otkazan zbog ratnih strahota koje traju na Bliskom istoku. Čelni ljudi Europske nogometne organizacije pokušali su pronaći rezervnu opciju i organizirati ogled na nekom drugom mjestu, ali sve je prijedloge odbijao Argentinski nogometni savez.

Popularna 'Finalissima' tako se neće održati ove godine, a Španjolska će tog dana odigrati prijateljsku utakmicu protiv Srbije. Dvije će se momčadi nadmetati na Madrigal stadionu u Villarrealu.

Španjolska će u idućem ciklusu Lige nacija biti suparnik Hrvatskoj u skupini elitne Lige A. U skupini se još nalaze Engleska i Češka.
