Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČAK PET DEBITANATA

Ancelotti objavio popis za dvoboj protiv Hrvatske: Među igračima nema najveće zvijezde

International Friendly - Brazil Training
Paul Childs/REUTERS
Autor
Edi Džindo
16.03.2026.
u 20:20

Jedna od najvećih priča s popisa je Ancelottijevo uključivanje 19-godišnjeg ofenzivca Rayana, koji pruža briljantne izvedbe u dresu engleskog Bournemoutha u Premier ligi i zbog njih će vrlo vjerojatno dobiti priliku za debi

Izbornik brazilske reprezentacije Carlo Ancelotti objavio je popis igrača koje je pozvao na okupljanje uoči prijateljskih utakmica Brazila protiv Francuske (26. ožujka) kao i Hrvatske (1. travnja). 

Brazil će u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije u Orlandu s proslavljenim talijanskim strategin okušati snage svoje momčadi protiv Vatrenih uoči Svjetskog prvenstva. Bit će to prvi ogled Brazila i Hrvatske nakon četvrtfinala SP-a 2022. godine u Katru, kada je Hrvatska bila uspješnija nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. 

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda

Najglasnija priča u Brazilu na osnovu popisa je ta da na njemu svoje mjesto još uvijek ne nalazi Neymar, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Neymar nije zaigrao za Brazil još od 2023. godine kada je doživio tešku ozljedu koljena, a od tada je prolazio brojne poteškoće s manjim ozljedama i generalno fizičkom spremom. Legendarni krilni napadač u posljednje vrijeme pokazuje sjajnu formu u dresu Santosa (u zadnjih osam utakmica ima sedam golova i tri asistencije), no Ancelottiju je potreban još veći kontinuitet legende kako bi zauzela svoje mjesto na popisu.

Druga najveća priča s popisa je Ancelottijevo uključivanje 19-godišnjeg ofenzivca Rayana, koji pruža briljantne izvedbe u dresu engleskog Bournemoutha u Premier ligi i zbog njih će vrlo vjerojatno dobiti priliku za debi. Svoj debi bi u ovom setu prijateljskih utakmica mogli upisati i još četiri igrača koja su se našla na popisu; napadač Brentforda Igor Thiago, veznjak Galatasaraya Gabriel Sara, veznjak Botafoga Danilo, te branič Flamenga Leo Pereira. Dakle, Ancelotti na popisu potencijalno ima pet debitanata. 

VEZANI ČLANCI:

Vratari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) i Ederson (Fenerbahče). Braniči: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Vezni red: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray). Napadači: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).

Ključne riječi
Neymar nogomet orlando Hrvatska Brazil popis Carlo Ancelotti

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!