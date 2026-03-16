Ancelotti objavio popis za dvoboj protiv Hrvatske: Među igračima nema najveće zvijezde

Izbornik brazilske reprezentacije Carlo Ancelotti objavio je popis igrača koje je pozvao na okupljanje uoči prijateljskih utakmica Brazila protiv Francuske (26. ožujka) kao i Hrvatske (1. travnja).

Brazil će u Sjedinjenim Američkim Državama, točnije u Orlandu s proslavljenim talijanskim strategin okušati snage svoje momčadi protiv Vatrenih uoči Svjetskog prvenstva. Bit će to prvi ogled Brazila i Hrvatske nakon četvrtfinala SP-a 2022. godine u Katru, kada je Hrvatska bila uspješnija nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca.

Nogomet je na prekretnici: Pogledajte gdje se vrte milijarde i tko je veliki gazda Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Najglasnija priča u Brazilu na osnovu popisa je ta da na njemu svoje mjesto još uvijek ne nalazi Neymar, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije. Neymar nije zaigrao za Brazil još od 2023. godine kada je doživio tešku ozljedu koljena, a od tada je prolazio brojne poteškoće s manjim ozljedama i generalno fizičkom spremom. Legendarni krilni napadač u posljednje vrijeme pokazuje sjajnu formu u dresu Santosa (u zadnjih osam utakmica ima sedam golova i tri asistencije), no Ancelottiju je potreban još veći kontinuitet legende kako bi zauzela svoje mjesto na popisu.

Druga najveća priča s popisa je Ancelottijevo uključivanje 19-godišnjeg ofenzivca Rayana, koji pruža briljantne izvedbe u dresu engleskog Bournemoutha u Premier ligi i zbog njih će vrlo vjerojatno dobiti priliku za debi. Svoj debi bi u ovom setu prijateljskih utakmica mogli upisati i još četiri igrača koja su se našla na popisu; napadač Brentforda Igor Thiago, veznjak Galatasaraya Gabriel Sara, veznjak Botafoga Danilo, te branič Flamenga Leo Pereira. Dakle, Ancelotti na popisu potencijalno ima pet debitanata.

Vratari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) i Ederson (Fenerbahče). Braniči: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma).

Vezni red: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galatasaray). Napadači: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid).