Legenda Hajduka o 'vatrenima': Hrvatska nema pravu špicu, ni Livaja ni Petković nisu špice

Legendarni hrvatski nogometaš Ivan Buljan (73) i kao igrač i kao trener dio je svoje karijere proveo u Hajduku, Poljud mu je bio drugi dom i s guštom je gledao hrvatsku reprezentaciju kako na tom velebnom zdanju pred preko 30.000 navijača igra protiv Walesa. No, vatreni su kvalifikacije za Euro otvorili remijem (1:1), a ne pobjedom kako se očekivalo.

- Pokvario je dojam gol Walesa na kraju utakmice. No, mislim da smo ih u svim elementima nogometne igre nadigrali, imali smo više šanse, posjed, svega. Wales je nezasluženo došao do boda. Bojao sam se da ako ne damo drugi gol, da ćemo primiti i onda sve što si dobro učinio pada u vodu. Nepravedan rezultat, ali to je nogomet. Ovo nije raspad sistema, nije propast, nije sramota. Mi smo bolja momčad u svakom pogledu, oni imaju trećeligaških igrača, a naši su po Europi u velikim klubovima i igraju jako dobar nogomet. Dogodio se trenutak nepažnje, trebaš stati do protivnika, on se našao sam na drugoj stativi i to progurao. Jasno je da i igračima treba vremena, zadnju utakmicu su igrali na Svjetskom prvenstvu. I oni su od krvi i mesa, treba im da uđu u ritam, da se snađu - kaže nam Buljan koji je prokomentirao i Wales nakon Garetha Balea.

- Razlika u kvaliteti bez njega je vidljiva, to nije sporno. No, ponekad i lošiji dobiju utakmicu, zato nogomet i jest tako interesantan. Ne treba se sada previše stvarati loša atmosfera, tugovati, nije to tragedija. Mi imao revanš s njima i uvjeren sam da će tada oni napadati, a mi imati još više šanse. Očekujem pozitivan rezultat i ne sumnjam ni malo da ćemo se kvalificirati na Euro.

Vatreni su itekako napadali Wales, Ivan Perišić bio je posebno raspoložen, no kada su Hrvatska i napad u pitanju, uvijek nedostaje točka na i.

- Problem kod Hrvatske je što nema tipičnog pravog špic igrača. Livaja je fenomenalan, ali nije špica. Petković je isto sličan tip igrača, na pravom je mjestu, šutira, ali ni jedan ni drugi nisu tipični, klasični napadači.

Jedini strijelac za Hrvatsku bio je Andrej Kramarić. Igrač koji zabije pa pauzira s golovima pa opet zabije...

- On je takav tip igrača. Činjenica je da se u 16 metara uvijek nađe u šansi, nažalost samo je jednom zabio, a imao je još prilike. Nitko nije savršen, ima slabih točaka, ali nekad reagira sjajno, nekad lošije. To je sastani dio igre. On se dugi niz godina dokazuje da je izvanredan i u klubu i u reprezentaciji.

Debi je protiv Walesa upisao Petar Musa, kako ste njega vidjeli?

- Ovo malo što sam vidio, izvanredno je reagirao. Radi se o potencijalu. Treba još vremena, pokazat će se ima li klasu ili ne da igra za hrvatsku reprezentaciju - kaže nam bivši nogometaš pa dodaje:

- Nisam vidio ni jednog igrača u hrvatskoj reprezentaciji da je osrednje, a kamoli loše odigrao. Modrić je bio standardno na visokoj razini, ogradi loptu, snađe se, izvuče. Svi su dobro odigrali, gotovo nije bilo loše točke u našoj momčadi.

Igru su diktirale i tribine. Na Poljudu je bila sjajna atmosfera.

- To je zaista bilo izvanredno. Meni je drago što se reprezentacija vratila na Poljud. Ja sam bio u koži tih igrača i to je da se čovjek naježi. Ne može se na to ostati hladan.

U utorak Hrvatska gostuje kod Turske, što očekivati?

- Neće našima pasti moral sada, to su iskusni igrači. Ovaj remi neće negativno utjecati na njih, motivirat će ih još više. Neće biti lako protiv Turske, ali očekujem pobjedu.