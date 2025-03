Legenda Hajduka bez dlake na jeziku oplela po svom klubu: 'Rakitić? On je pao u kašetu brokava'

Ive Jerolimov (66), jedan od najpoznatijih brkova jugoslavenskog nogometa osamdesetih godina, otočanin iz Preka na Ugljanu, nogometnu afirmaciju doživio je u Rijeci, iz koje je zakoračio u tada vrlo snažnu jugoslavensku reprezentaciju. U dresu Rijeke od 1978. do 1982. ima 106 nastupa i sedam pogodaka, a potom za Hajduk od 1982. do 1987. skupio je 102 službena nastupa i postigao 21 pogodak. S Rijekom je osvojio Kup maršala Tita 1979. godine, s Hajdukom isti trofej 1984. i 1987. godine. Za reprezentaciju Jugoslavije nastupio je u šest utakmica, bio je sudionik Svjetskog prvenstva 1982. u Španjolskoj.

- Rijeka me kao igrača senjskoga Nehaja uočila na Kvarnerskoj rivijeri. Budući da sam bio vodeći strijelac tadašnje Hrvatske lige, na Kantridu sam došao kao centarfor. Bilo je to doba vrlo jake Rijeke, s Desnicom, Radovićem, Ružićem, Hrstićem, Juričićem..., trener nam je bio Spasojević, a nakon njega došao je Ćiro Blažević – počeo je svoju priču Jerolimov, pa nastavio:

- Spasojević je više inzistirao na fizičkoj pripremljenosti, a kad je došao Ćiro, počeli smo više raditi s loptom, kao da smo se oslobodili neke stege, i to je donijelo puno elana igračima. Bilo nam je toliko lijepo da nismo željeli otići s treninga!

Je li Ćiro onda najbolji trener kojega ste imali?

- Da, u Rijeci, ali bio je tu i još jedan od kojega sam dosta naučio i dosta ga cijenim, a to je Marijan Brnčić.

Za reprezentaciju ste debitirali 1980. godine kod izbornika Miljana Miljanića.

- Da, Miljanić me pozvao u reprezentaciju, vjerojatno na Ćirinu preporuku. Očekivao sam taj poziv, jer u to vrijeme igrali smo zaista dobro, imali smo dobru momčad. A reprezentativac sam postao kada sam počeo igrati centarhalfa ili zadnjeg veznoga, gdje sam se pokazao još boljim nego što sam bio kao centarfor.

Tko je najbolji nogometaš s kojim ste igrali?

- To je daleko ispred svih Baka Slišković. Premda sam u reprezentaciji igrao s puno velikih igrača, Sušićem, Pižonom Petrovićem, Zlatkom Vujovićem... Tu nije bilo lošega igrača, bila je to doista sjajna generacija.

Koja vam je bila najdraža utakmica u Hajduku?

- Protiv Bordeauxa, kada smo u listopadu 1982. godine pobijedili u Splitu 4:1, te protiv Tottenhama u Splitu, kada smo u polufinalu Kupa Uefe slavili s 2:1. I u Londonu smo dobro igrali, ali smo propustili priliku da uđemo u finale. Gudelj je u prvoj utakmici u Splitu igrao rukom i skrivio jedanaesterac, a u Londonu je isto ponovio i primili smo gol iz slobodnog udarca. I ispali.

Tko vam je danas draži, Rijeka ili Hajduk?

- Hajdukovac sam od rođenja.

Idete li na utakmice Hajduka?

- Idem kad god je neka jača utakmica.

Tko je favorit u jadranskom derbiju?

- Mislim da je u ovom trenutku Rijeka favorit, ali ne u velikom postotku. S obzirom da je Livaja opet u momčadi, Hajduk ima veće šanse nego kada njega nema. Bit će to napeta utakmica, s dosta naboja. A s obzirom na to da se sučeljavaju dvije vodeće momčadi prvenstva, može tu biti svega u rezultatskom smislu; mogu pobijediti i jedni, i drugi. Hajduk igra dobro u Rijeci, a Rijeka igra dobro na Poljudu.

Sviđa li vam se kako Hajduk igra?

- Moram biti iskren: ne sviđa mi se. Nemamo igru. U sredini terena puno se Hajduk muči.

Je li u pitanju nedovoljna kvaliteta igrača ili nedovoljna kvaliteta trenera?

- Po meni – igrača. Ivan Rakitić pao je tu u kašetu brokava. Što to znači? To znači da on pokraj sebe mora imati igrača svoje klase, s kojim će se razumjeti. A ja u Hajdukovom veznom redu ne vidim takvoga igrača.

Znali ste kritizirati Livaju, da ima viška kilograma i da bi s novom "linijom" mogao više dati?

- Pa da, tako je i napravio. Skinuo je višak kilograma, i odmah je drugačiji, bolji. Čak i jedan kilogram viška predstavlja problem u profesionalnog nogometaša. Ja volim gledati Livaju, on ima poteze od kojih ostaneš zaprepašten!

A što vam se kod Rijeke sviđa?

- Rijeka je oduvijek imala dobre igrače. Ima ih i sada, samo što se sada mladi igrači brzo prodaju. Pa momčad izgubi na kvaliteti. Ovoga puta to se toliko ne osjeti; imaju mladoga, dobroga trenera, koji zna doprijeti do igrača. I poznaje ih u dušu pronalazeći svakome od njih pravo mjesto.

Što mislite o Gattusu?

- Ima igračku karizmu, a kao trener puno luta. Ja imam mišljenje da mi imamo dosta dobrih domaćih trenera i da ne trebamo posezati za strancima. Evo, Vulić je bio i prvak s Hajdukom, i osvojio je Kup. I Leko je osvojio Kup, ali je kratko trajao. Imao je svoju viziju koja se nije ostvarila – zaključio je Ive Jerolimov.