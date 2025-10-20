Naši Portali
TUŽNA VIJEST

Legenda doživjela groznu tragediju, poginuo mu je 21-godišnji sin

20.10.2025.
u 21:11

"Naša je obitelj istinski šokirana i potpuno shrvana gubitkom našeg voljenog sina i brata. Bio je duša koja je ostavila neizbrisiv trag u životima svih koji su ga poznavali."

Sin bivšeg engleskog reprezentativca i nogometne legende Stuarta Pearcea, 21-godišnji Harley Pearce (na fotografiji), poginuo je u nesreći s traktorom u Gloucestershireu. Prema priopćenju lokalne policije, mladić je zadobio teške ozljede i preminuo na mjestu nesreće.

Obitelj Pearce potvrdila je tragičnu vijest i zamolila za poštivanje privatnosti u ovim teškim trenucima. "Naša je obitelj istinski šokirana i potpuno shrvana gubitkom našeg voljenog sina i brata. Bio je duša koja je ostavila neizbrisiv trag u životima svih koji su ga poznavali. Ponosni smo na mladog čovjeka kakav je postao – vrijednog, suosjećajnog i predanog poslu u poljoprivredi. Zauvijek će ostati naše svjetlo", stoji u izjavi obitelji.

Harley Pearce vodio je poljoprivredni posao i bio je mlađe od dvoje djece koje Stuart Pearce ima s bivšom suprugom Liz. Nakon što je vijest o tragediji objavljena, brojni bivši klubovi Stuarta Pearcea izrazili su sućut obitelji. Nottingham Forest je poručio: "Duboko nas je pogodila vijest o smrti Harleyja Pearcea. Misli svih u klubu su sa Stuartom i njegovom obitelji u ovim teškim trenucima.“ Sućut su izrazili i West Ham United te Manchester City, istaknuvši da su „njihove misli i molitve uz Pearceovu obitelj".

Stuart Pearce, legenda engleskog nogometa, tijekom karijere je igrao za Nottingham Forest, Coventry, Newcastle, West Ham i Manchester City. Za englesku reprezentaciju upisao je 78 nastupa te je bio kapetan momčadi. Najpoznatiji je po emotivnom slavlju nakon pogotka s bijele točke protiv Španjolske na Euru 1996., šest godina nakon što je promašio odlučujući penal protiv Njemačke u polufinalu Svjetskog prvenstva 1990.

Nakon igračke karijere, Pearce se okušao u trenerskom poslu. Vodio je englesku U-21 reprezentaciju, kratko bio izbornik seniorskog sastava te je predvodio momčad Velike Britanije na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine. Danas radi kao nogometni analitičar i komentator.

smrt Stuart Pearce

