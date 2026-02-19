Naši Portali
KOMENTAR UTAKMICE

Dinamo je brojnim greškama živcirao svoje navijače, očito da ima problema protiv ovakvih momčadi

Autor
Robert Junaci
19.02.2026.
u 20:42

Svakako treba veseliti prolazak kroz ligašku fazu i na tome plavima treba čestitati, to im je i bio nekakav europski cilj. U toj prvoj utakmici s Genkom poraženi su, ali ne trebaju se predavati, mogu se samo nadati da će za tjedan dana imati svoj nešto bolji dan, a Genk slabiji. No, sigurno je da će plavima trebati još vremena i uigravanja za veće europske rezultate

U ovoj europskoj sezoni Dinamo za suparnike nije imao nekakve gigante, imao je nekoliko klubova srednje europske jačine, nekoliko slabijih.I dobitak plavih u ovoj sezoni su pobjede nad klubovima koje je i trebao pobijediti i s tim je rezultatima i osigurao prolazak kroz prvu fazu Europske lige. 

No, sa suparnicima srednjeg europskog ranga kao što su Celta, Lille i Betis plavi su bili u podređenom statusu na travnjacima, nisu mogli nauditi takvim momčadima. Nije danski Midtjylland iz skupine tih klubova, ali i on je nadigrao zagrebačku momčad. Pa se i nakon tog poraza ipak prošlo. I sad je stigla nokaut faza i u njoj belgijski Genk koje su plavi 2021. godine znalački pobijedili s 3:0 u gostima, a kod kuće remizirali. 

Ključne riječi
Genk Dinamo

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar white socks
white socks
21:03 19.02.2026.

S ispod prosječnim a preskupim igračima koje je doveo posljednji reprezentativac SFRJ ne može se ništa bolje ni očekivati. Tu ne bi pomogao ni puno bolji trener.

HI
Hrvat iz Prigorja
21:13 19.02.2026.

Boban nema kapaciteta za svoju ulogu u Dinamu. Iz Milana su ga sprašili, a sada ga treba i Dinamo. Naći trenera koji ima međunarodnog iskustva, a ne trenera za županisku ligu

AN
Antonio1952
20:55 19.02.2026.

Zrinjski je u Mostaru remiziro s jacom momcadi od Genka. Dinamo je nikakav i bolje je da ispadnu, nego se svaku utakmicu nervirat.

