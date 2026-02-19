Dinamo je brojnim greškama živcirao svoje navijače, očito da ima problema protiv ovakvih momčadi

U ovoj europskoj sezoni Dinamo za suparnike nije imao nekakve gigante, imao je nekoliko klubova srednje europske jačine, nekoliko slabijih.I dobitak plavih u ovoj sezoni su pobjede nad klubovima koje je i trebao pobijediti i s tim je rezultatima i osigurao prolazak kroz prvu fazu Europske lige.
No, sa suparnicima srednjeg europskog ranga kao što su Celta, Lille i Betis plavi su bili u podređenom statusu na travnjacima, nisu mogli nauditi takvim momčadima. Nije danski Midtjylland iz skupine tih klubova, ali i on je nadigrao zagrebačku momčad. Pa se i nakon tog poraza ipak prošlo. I sad je stigla nokaut faza i u njoj belgijski Genk koje su plavi 2021. godine znalački pobijedili s 3:0 u gostima, a kod kuće remizirali.
S ispod prosječnim a preskupim igračima koje je doveo posljednji reprezentativac SFRJ ne može se ništa bolje ni očekivati. Tu ne bi pomogao ni puno bolji trener.