Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Đavolski su u Budimpešti osmislili uvoziti rusku naftu baš kroz hrvatski JANAF, htjela to RH ili ne

22.02.2026. u 06:30

Đavolski su u Budimpešti osmislili uvoziti rusku naftu baš kroz hrvatski JANAF, htjela to RH ili ne. I ne skrivaju da žele naftovodom prema Srbiji izbaciti Hrvatsku iz igre

Dvadeset i jedan dan prošao je otkako je Hajdaš Dončić proglasio državni udar, a Jadranka Kosor ratno stanje. Još se ne vide tenkovi na ulicama. No vide se usred Zagreba aktivisti koji kliču "Sloboda pilićima". Akciju vode zeleni, koji su u Njemačkoj ni u četiri godine sudjelovanja u vlasti uspjeli bespovratno uništiti zadnje njemačke nuklearke pa je ona ostala bez svoje struje. Je li ovo, pak, najava da će naši zeleni aktivisti krenuti i na potpuno oslobađanje svih pilića u Hrvatskoj?

Od ozbiljnih događaja primarna je akcija mađarske i slovačke vlade, koje bi da im Hrvatska hitno i bez pogovora otvori svoj JANAF i dostavi rusku naftu, bez obzira na sankcije. Do jučer, dok je ruska nafta, apsurda li, uredno tekla kroz naftovod Družba u Ukrajini, JANAF je za njih bio potkapacitirani, pričuvni mali naftovod, a Hrvatska nepouzdan partner. Mađari su punili glavu EU birokratima i Amerikancima kako se ne mogu odreći ruske nafte jer Hrvatska izmišlja da je kapacitet JANAF-a dovoljan za opskrbu dviju velikih MOL-ovih rafinerija u Mađarskoj i Slovačkoj.

MA
marama33
07:56 22.02.2026.

Budimpešta uvozi jeftine ruske energente preko nas a mi nećemo ruske pa plaćamo skuplje. Zanimljivo. I tko je ovdje lud?

Avatar IvanR
IvanR
09:06 22.02.2026.

Kao da slušam Kaju Kalas haaaa haaa!

JA
Jasamlutalica
10:10 22.02.2026.

Valjda onaj tko plaća prijenos svoje nafte odlučuje gdje će kupiti naftu. Saberite se ljudi.

