Gdje gledati utakmicu Rijeke i Hajduka? HRT povukao neočekivan potez i oduševio navijače

Najzanimljivija utakmica 23. kola HNL-a danas od 17:45 se igra na Poljudu. Drugoplasirani Hajduk će ugostiti treću Rijeku koja stiže u naletu nakon velike europske pobjede u Nikoziji u playoffu Konferencijske lige.

Sigurno nas čeka zanimljiva utakmica u kojoj će obje momčadi ići na pobjedu. Hajduk želi nastaviti pozitivan niz i upisati treću pobjedu zaredom nakon uvodna dva poraza na početku drugog dijela prvenstva. Rijeka je puno napredovala od dolaska Victora Sancheza i traži nova tri boda koji bi ju učvrstili na trećem mjestu prvenstvene ljestvice koje sljedeće sezone vodi u Europu.

Gledatelje će zasigurno razveseliti i spoznaja da je HRT povukao zanimljiv potez te odustao od svog uobičajenog termina emtirianja utakmica HNL-a nedjeljom u 15 sati. Prebacili su se na kasniji termin te će tako umjesto utakmice Varaždina i Dinama prenositi utakmicu Hajduka i Rijeke. Možda su tome kumovala finala hokeja na ledu i curlinga na Zimskim olimpijskim igrama koja se igraju u tom terminu.

U svakom slučaju, čini se kao dobra odluka HRT-a. Današnji Jadranski derbi tako će biti dostupan na čak tri kanala budući da ga osim -HRT-a prenose i MAXSport te HDTV. Utakmica Varaždina i Dinama dostupna je samo na MAXSportu.