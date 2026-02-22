Naši Portali
JADRANSKI DERBI

Gdje gledati utakmicu Rijeke i Hajduka? HRT povukao neočekivan potez i oduševio navijače

22.02.2026.
u 09:23

Možda su tome kumovala finala hokeja na ledu i curlinga na Zimskim olimpijskim igrama koja se igraju u tom terminu

Najzanimljivija utakmica 23. kola HNL-a danas od 17:45 se igra na Poljudu. Drugoplasirani Hajduk će ugostiti treću Rijeku koja stiže u naletu nakon velike europske pobjede u Nikoziji u playoffu Konferencijske lige. 

Sigurno nas čeka zanimljiva utakmica u kojoj će obje momčadi ići na pobjedu. Hajduk želi nastaviti pozitivan niz i upisati treću pobjedu zaredom nakon uvodna dva poraza na početku drugog dijela prvenstva. Rijeka je puno napredovala od dolaska Victora Sancheza i traži nova tri boda koji bi ju učvrstili na trećem mjestu prvenstvene ljestvice koje sljedeće sezone vodi u Europu.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Gledatelje će zasigurno razveseliti i spoznaja da je HRT povukao zanimljiv potez te odustao od svog uobičajenog termina emtirianja utakmica HNL-a nedjeljom u 15 sati. Prebacili su se na kasniji termin te će tako umjesto utakmice Varaždina i Dinama prenositi utakmicu Hajduka i Rijeke. Možda su tome kumovala finala hokeja na ledu i curlinga na Zimskim olimpijskim igrama koja se igraju u tom terminu.

U svakom slučaju, čini se kao dobra odluka HRT-a. Današnji Jadranski derbi tako će biti dostupan na čak tri kanala budući da ga osim -HRT-a prenose i MAXSport te HDTV. Utakmica Varaždina i Dinama dostupna je samo na MAXSportu.
