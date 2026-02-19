Naši Portali
Matteo Perez Vinlof

Dinamov bek: Jako sam razočaran i ljutit

UEFA Europa League - Play Off - First Leg - GNK Dinamo Zagreb v KRC Genk
Foto: Antonio Bronic/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
19.02.2026.
u 22:02

"Jako sam razočaran i ljutit. Primili smo gol u zadnjoj minuti. Ali pokazali smo dobre stvari na ovoj utakmici. Sve je moguće drugi tjedan. Znam da možemo nešto dobro napraviti", poručio je mladi švedski reprezentativac Matteo Perez Vinlof.

Dinamo je na Maksimiru poražen 3:1 od Genka u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige i u vrlo je teškoj poziciji. Momčad Marija Kovačevića sada u uzvratu, koji se za tjedan dana igra u Belgiji, morat će nadoknaditi dva gola zaostatka želi li izboriti prolazak dalje.

Nakon susreta svoja je razmišljanja podijelio bek Dinama Matteo Perez Vinlof.

"Jako sam razočaran i ljutit. Primili smo gol u zadnjoj minuti. Ali pokazali smo dobre stvari na ovoj utakmici. Sve je moguće drugi tjedan. Znam da možemo nešto dobro napraviti", poručio je mladi švedski reprezentativac.

Osvrnuo se i na uvjete u kojima se igralo.

"Bilo je teško, uvjeti su bili teški i utakmica je bila usporena zbog kiše. To je više odgovaralo njima. Moramo biti koncentriraniji od početka i ne primiti dva brza gola pa tek onda početi igrati. Mogli smo zabiti još koji gol da smo imali sreće. Siguran sam da možemo dobro odigrati u uzvratu", zaključio je.
Ključne riječi
Dinamo Matteo Perez Vinlof

TR
Trnjan
22:52 19.02.2026.

Jednostavno nije kapacitet za Dinamo jednako kao i trener Kovačić

