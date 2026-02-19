Dinamov bek: Jako sam razočaran i ljutit

Dinamo je na Maksimiru poražen 3:1 od Genka u prvoj utakmici doigravanja za osminu finala Europa lige i u vrlo je teškoj poziciji. Momčad Marija Kovačevića sada u uzvratu, koji se za tjedan dana igra u Belgiji, morat će nadoknaditi dva gola zaostatka želi li izboriti prolazak dalje.

Nakon susreta svoja je razmišljanja podijelio bek Dinama Matteo Perez Vinlof.

"Jako sam razočaran i ljutit. Primili smo gol u zadnjoj minuti. Ali pokazali smo dobre stvari na ovoj utakmici. Sve je moguće drugi tjedan. Znam da možemo nešto dobro napraviti", poručio je mladi švedski reprezentativac.

Osvrnuo se i na uvjete u kojima se igralo.

"Bilo je teško, uvjeti su bili teški i utakmica je bila usporena zbog kiše. To je više odgovaralo njima. Moramo biti koncentriraniji od početka i ne primiti dva brza gola pa tek onda početi igrati. Mogli smo zabiti još koji gol da smo imali sreće. Siguran sam da možemo dobro odigrati u uzvratu", zaključio je.