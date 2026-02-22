Naši Portali
IMAJU VELIKE TROŠKOVE

Torcida pokrenula akciju skupljanja donacija: 'Izbavimo našu braću'

Gorica i Hajduk sastali se u 20. kolu SuperSport HNL-a
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
22.02.2026.
u 08:21

Odvjetnički i drugi troškovi rastu iz dana u dan i radi se o značajnim iznosima. Zato vas sve pozivamo da date svoj prilog te da u ovoj bitci stanemo rame uz rame

Danas od 17:45 na Poljudu Hajduk i Rijeka igraju Jadranski derbi. Bijeli će naravno imati gromoglasnu podršku s tribina, a Torcida je današnju utakmicu iskoristila i za skupljanje donacija. Na društvenim mrežama su objavili kako će prije utakmice skupljati donacije za 14 svojih pripadnika koji se nalaze po zatvorima u Bosni i Hercegovini zbog napada na pripadnike Crvene Zvezde u Zenici.

Njihova objava izgleda ovako:

"IZBAVIMO NAŠU BRAĆU IZ ZATVORA! Sve vas pozivamo da u ovome trenutku budemo kao jedno i da našoj zatvorenoj braći pokažemo da nisu sami i da se mogu osloniti na nas! Odvjetnički i drugi troškovi rastu iz dana u dan i radi se o značajnim iznosima. Zato vas sve pozivamo da date svoj prilog te da u ovoj bitci stanemo rame uz rame - jedan uz drugoga. Na svim ulazima na stadion nalazit će se kutije za dobrovoljne priloge, a svi koji žele mogu svoju donaciju uplatiti i putem koda na slici ili na niže navedeni račun! 

PODACI RAČUN
Jure Rašić
HR4924840083236910031
Opis uplate: donacija za braću
Stigla vas je naša ruka!"

Podsjetimo, u petak je općinski sud u Živinicima potvrdio optužnicu protiv zatvorenih članova Torcode kojima sad prijeti i do pet godina zatvora. 
Ključne riječi
donacije Hajduk Torcida

