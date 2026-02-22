Naši Portali
NBA

Vrlo dobra predstava Matkovića u pobjedi Pelicansa

Hina
22.02.2026.
u 08:32

Tyrese Maxey predvodio je Sixerse s 27 poena, sedam asistencija i pet ukradenih lopti. Kelly Oubre Jr. dodao je 25 poena za Philadelphiju, koja je izgubila osam od posljednjih devet utakmica

New Orleans Pelicansi Karla Matkovića su sinoć kod kuće sa 126-111 nadigrali Philadelphia 76erse, a hrvatski je košarkaš u nešto više od 18 minuta na terenu ubacio 12 koševa.  

Jordan Poole postigao je 23 poena i predvodio sedam igrača Pelicansa s dvoznamenkastim učinkom - Zion Williamson dodao je 21 poen, osam asistencija, šest skokova i tri ukradene lopte za New Orleans, a Saddiq Bey je ubacio 20 koševa. Matković je do učinka od 12 koševa došao uz stopostotni šut - gađao je tri od tri iz igre od čega su bile dvije trice i pogodio je sva četiri slobodna bacanja. Tomu je dodao tri skoka i dvije blokade. Pelicansi imaju omjer pobjeda i poraza 16-42 i zauzimaju 14. mjesto u Zapadnoj konferenciji,

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske

Tyrese Maxey predvodio je Sixerse s 27 poena, sedam asistencija i pet ukradenih lopti. Kelly Oubre Jr. dodao je 25 poena za Philadelphiju, koja je izgubila osam od posljednjih devet utakmica bez ozlijeđenog Joela Embiida. Philadelphia je osma na Istoku s omjerom 30-26.

Napeto je bilo u Phoenixu gdje su domaći Sunsi nakon dva produžetka sa 113-110 pobijedili Orlando Magic zahvaljujući Jalenu Greenu koji je zabio pobjedničku tricu u posljednjoj sekundi susreta. Grayson Allen je bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi s 27 koševa, a Collin Gillespie je dodao 19 poena za Sunse, koji su bili bez ozlijeđenog Devona Bookera. Desmond Bane je postigao 34 poena prije nego što je dobio pet osobnih pogrešaka u produžetku, Paolo Banchero je postigao 26, a Carter 15 poena za Magic. Phoenix s omjerom 33-24 zauzima sedmo mjesto u Zapadnoj konferenciji, a Orlando je osmi u Istočnoj konferencicji s omjerom 29-26.

New York Knicksi su, nakon što su nadoknadili zaostatak od 18 koševa u zadnjoj četvrtini, sa 108-106 bili bolji od gostujućih Houston Rocketsa. Jalen Brunson je pogodio šut za izjednačenje 29,5 sekundi prije kraja utakmice za York i utakmicu završio s 20 ubačaja. Najbolji strijelac Knicksa bio je Karl Town Anthony s 25 koševa, dok je Anunoby je dodao također 20 koševa. Rocketsi su u drugoj četvrtini zaostajali čak 13 poena prije nego što su u sljedećih 24 minute nadmašili Knickse 72-41 i poveli 93-75 polaganjem Doriana Finney-Smitha nešto manje od 11 minuta prije kraja. No, Knicksi su do kraja utakmice nadigrali Rocketse 33-13, ograničivši Houston na četiri od 15 šuteva i prisiljavajući ih na devet izgubljenih lopti. Dok su Knicksi vodili s dva poena, Rocketsi su faulirali OG Anunobyja, koji je pogodio dva slobodna bacanja 5,4 sekunde prije kraja, a onda je Kevin Durant pogodio tricu i smanjio zaostatak gostiju na 107-106 2,4 sekunde prije kraja. Landry Shamet je pogodio dva slobodna bacanja, a Durant je promašio loptu s pola terena uz zvuk sirene. Durant je predvodio Rocketse u porazu s 30 pogodaka.

Miami Heat je na svom terenu sa 136-120 nadigrao Memhis Grizzliese kojima je to 11.poraz  zadnjih 14 utakmica. Andrew Wiggins je postigao 28 poena, a Norman Powell 25 za Miami koji je sedmi u Istočnoj konferenciji s omjerom pobjeda i poraza 37-21.  Kod Memphisa, koji je 11. na Zapadu s omjerom 21-34, najbolji je bio GG Jackson s 28 poena, dok je Jaylen Wells dodao 25 poena.

Detroit Pistonsi su u gostima sa 126-110 slavili protiv Chicago Bullsa, a do pobjede ih je predvodio Jalen Duren s 26 poena i 13 skokova. Cade Cunningham i Tobias Harris postigli su po 18 poena za Detroit koji je prisilio Bullse na 23 izgubljene lopte. Duncan Robinson je ubacio 17 koševa, a Paul Reed 15 za Detroit. Josh Giddey iz Bullsa postigao je najviše poena na utakmici, 27 poena, a pet trica, koliko je bio i Robinson, također je postigao najviše poena na utakmici. Matas Buzelis, Isaac Okoro i Jalen Smith postigli su po 15 poena za Chicago kojima je oVo osmi poraz zaredom. 

Sn Antonio Spursi su sa 139-122 bili bolji od Sacramento Kingsa, a Victor Wembanyama je u pobjedi domaće momčadi sudjelovao s 28 poena, 15 skokova, šest asistencija i četiri blokade. Spursi su vodili s osam poena razlike na poluvremenu i 11 nakon tri četvrtine prije nego što su uvjerljivo pobijedili Sacramento i ostvarili svoju osmu uzastopnu pobjedu. Stephon Castle, Keldon Johnson i De'Aaron Fox dodali su po 18 poena za Spurse. Keegan Murray i DeMar DeRozan postigli su po 20 poena za Kingse, koji su izgubili 16. utakmicu zaredom i time se pripisali rekordu franšize po broju uzastopnih poraza. Malik Monk je imao 19 poena, Maxime Raynaud je završio utakmicu sa 16 poena i 12 skokova za Sacramento. San Antomnio je drugi na Zapadu i ima omjer 40-16.

Ključne riječi
New Orleans Pelicans Karlo Matković nba

