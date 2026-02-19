FOTO Pogledajte kako navijači Dinama kisnu na Maksimiru dok bodre plavu momčad

Dinamo i Genk sastali su se na Maksimiru u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige
Dinamo i Genk sastali su se na Maksimiru u prvoj utakmici šesnaestine finala Europske lige
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
U Zagrebu pada kiša pa je tako stadion natopljen
U Zagrebu pada kiša pa je tako stadion natopljen
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Unatoč tome, Dinamo ima značajnu podršku navijača
Unatoč tome, Dinamo ima značajnu podršku navijača
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
Plavi kišobrani, kabanice i mokri šalovi postali su dio večerašnjeg ambijenta
Plavi kišobrani, kabanice i mokri šalovi postali su dio večerašnjeg ambijenta
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
Nažalost, Dinamo je vrlo rano primio dva gola tako navijači ne mogu biti zadovoljni
Nažalost, Dinamo je vrlo rano primio dva gola tako navijači ne mogu biti zadovoljni
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/