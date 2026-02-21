Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 132
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OTVORENO JE PROGOVORILA

Bolna ispovijest naše glumice ledi krv, bila je omalovažavana i ismijavana: 'Skrivala sam se...'

Foto: Instagram
1/26
VL
Autor
Vecernji.hr
21.02.2026.
u 19:00

O vršnjačkom nasilju i omalovažavanjima s kojima se često susretala otvoreno je progovorila splitska glumica Nataša Janjić Medančić.

Glumica Nataša Janjić Medančić progovorila je o svojem odrastanju i brojim nesigurnostima s kojima se susrela tijekom tih najosjetljivijih godina. Naime, za In Magazin otvorila je dušu ovaj put te progovorila o tome kako je reagirala na zadirkivanja i omalovažavanja što je svijetle puti i riđe kose. - "Bilo je puno puta da sam osjećala pritisak što sam riđokosa, pogotovo odrastajući u Splitu gdje su svi naviknuli da su tamni zbog vremena. Slobodni izlazak na plažu, ja sam se uvijek sakrivala baš jer sam svijetla i riđokosa. Često sam bila meta zadirkivanja, što mi je kao djetetu jako smetalo. Zapravo ne znam u kojem trenutku sam to nekako prerasla i čak me to na neku foru ojačalo", iskreno je priznala.

Danas joj je prepoznatljivost donijela upravo ono po čemu se kao djevojčica izdvajala. Riđa kosa i pjegice nekad su bile razlog zadirkivanja, a danas su joj zaštitni znak. "Zvali su me beke, zvali su me mrkvica, zvali su me ruzina, i to mi je jako smetalo. S druge strane bila sam omiljena u društvu, i na neki način kolovođa, nekako sam to kompenzirala, nije me to ugrožavalo, u tom društvenom smislu, nisam se osjećala usamljeno ili nevoljeno", ispričala je glumica. Javni posao često stvara sliku o osobi, a Nataša otkriva koliko se ta slika razlikuje od stvarnosti. "Nisam introvert, dapače veliki sam ekstrovert, možda s time ponekad i kompenziram neku nesigurnost. S godinama primjećujem da ne moram biti uvijek prisutna, najglasnija, ili voditi teme, nekako sam se u tom smislu primirila, ali ne mislim da će ikad od mene postati jedan solidni introvert. Ne volim ovaj javni segment, ali evo kao što ste mogli i čuti prije ovog intervjua, baš osjećam neko uzbuđenje kad moram govoriti javno. Nisam privatno ona koja voli javno istupati", kazala je u emisiji Nove TV.

Danijela Dvornik u suzama zbog unučice: 'Kad je ljudska zloba veća od ljubavi'
1/24

Podsjetimo, Nataša se u prosincu 2018. godine udala za ortopeda Nenada Medančića, a s kojim je u braku dobila dvoje djece, dina Tonija i kćer Kaju. Glumica ne skriva koliko joj je draga uloga majke i koliko u njoj uživa. Ispričala je i što najviše vole s djecom raditi. "Ono što volimo je putovati i jako sam zadovoljna kako se ta djeca ponašaju i upijaju, jako su oduševljeni Japanom, a pamte i naš Zanzibar. I to mi je divno da se sjete tih stvari, i da nose neko sjećanje, i da vide razlike koje ih čine poniznima i inkluzivnima", otvoreno je ispričala. Dodala je i to da kćerkica Kaja više fizički nalikuje ocu, ali da je karakterno njezina kopija. S druge strane, sin je drukčiji od roditelja jer je sanjar i smiren.
Ključne riječi
ispovijest glumica Nataša Janjić Medančić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!