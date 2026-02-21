Naši Portali
Na rubu

Bogati zaručnik ju iznenadio: U privatnom avionu dočekao ju je veliki buket cvijeća i torta s natpisom

Foto: Priavtna arhiva
1/3
Autor
Damir Mrvec
21.02.2026.
u 23:15

Jutta Leerdam, nizozemska brzoklizačlica, napustila je Zimske olimpijske igre s, kako je sama rekla, “ostvarenim snom oko vrata”. Zaručnica YouTubera koji je postao boksač, Jakea Paula, podijelila je fotografije iz privatnog zrakoplova dok je napuštala Milano-Cortinu

Jutta Leerdam, nizozemska brzoklizačlica, napustila je Zimske olimpijske igre s, kako je sama rekla, “ostvarenim snom oko vrata”. Zaručnica YouTubera koji je postao boksač, Jakea Paula, podijelila je fotografije iz privatnog zrakoplova dok je napuštala Milano-Cortinu sa zlatnom i srebrnom medaljom. Osvojila je zlato u utrci na 1.000 metara, pritom postavivši i novi olimpijski rekord. Potom je osvojila srebro na 500 metara, nakon što ju je do zlata tijesno pobijedila reprezentativna kolegica Femke Kok.

Jutta je još jednom pružila uvid u svoj luksuzni način putovanja – ovoga puta s dodatnom “prtljagom”. Pozirala je sa svojim dvjema medaljama dok se spremala uživati u obroku koji je izgledao iznimno primamljivo.

 - Ne mogu vjerovati da odlazim sa svojim snom oko vrata i olimpijskim rekordom - napisala je.

Fotografije iz unutrašnjosti zrakoplova uslijedile su nakon što je Paul unio Leerdam u privatni zrakoplov. Amerikanac je objavio video na kojem svoju buduću suprugu nosi na ramenima dok su se spremali ukrcati u zrakoplov. “The Problem Child”, kako glasi njegov nadimak, uz video je napisao: Od sada me zovite zaručnikom Jutte Leerdam.

Tijekom njezinih briljantnih nastupa ponosno ju je pratio s tribina, a u jednom je trenutku bio i dirnut do suza. Na jednoj od fotografija vidi se i veliki buket cvijeća te torta s natpisom “Congratulations on winning”, dok su zlatna i srebrna medalja bile izložene na stolu. Druge fotografije prikazuju luksuznu unutrašnjost privatnog zrakoplova, ukrašenu narančastim balonima. Uz objavljene fotografije na Instagramu napisala je: “Zbogom, Olimpijske igre.”

Ključne riječi
Milano privatni avion Jack Paul Nizozemska Brzo klizanje Jutta Leerdam

