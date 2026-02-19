Mario Kovačević: Šteta, prvi gol nas je presjekao. Sigurno će nam biti teško u uzvratu

U prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pred 10.500 gledatelja izgubio od Genka sa 1-3 (1-2). Gosti su poveli u 15. minuti golom Bryana Heynena. Samo šest minuta kasnije bilo je 2-0, a strijelac je bio Zakarija El Ouahdi. Dion Drena Beljo je vratio nadu domaćinu smanjivši u 44. minuti, no u posljednjim trenucima susreta El Ouahdi je pogodio za velikih 3-1.

Susret je prokomentirao trener Dinama Mario Kovačević.

- Presjekao nas je prvi gol iz prekida, a onda smo počeli srljati. Nakon 2:0 je bilo teško, ali nismo se predavali. Postigli smo gol i stvarali prilike. U drugom poluvremenu smo dominirali do zadnjih 10 minuta, a onda smo primili gol. Oni su u drugom poluvremenu stali iza i bilo je teško. Zadnjih 10 minuta nismo mogli uspostaviti dominaciju koju smo imali - rekao je Kovačić pa se osvrnuo na uzvrat koji se igra za tjedan dana.

- Bit će sigurno teško. Najgore što nam se dogodilo je da smo primili treći gol. 2:1 je igrivo, ali sigurno se nećemo predati - rekao je Kovačić i dodao:

- Od početka smo htjeli izbjeći protiv njih igrati tranziciju jer imaju brže igrače. Žao mi je, dio utakmice smo igrali kako smo htjeli. No, nećemo se sigurno predati, imamo još uzvrat.

Kakav je plan za dalje?

- Bitna nam je utakmica u nedjelju u Varaždinu, tu nemamo što kalkulirati. Nemamo alibija, odmorit ćemo se, dobro spremiti i idemo po pobjedu.