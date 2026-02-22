Garcia ima dug prema Sanchezu, a nije dobio još nijedan derbi

Jadranski derbi na Poljudu donosi drugi međusobni sudar dvojice bivših realovaca: Hajdukov trener, Urugvajac Gonzalo Garcia (42) nekada je bio nogometaš Real Madrida C, ne uspjevši se probiti u prvu momčad, dok Rijekin strateg, 49-godišnji Victor Sanchez ima impresivnih 65 nastupa za prvu momčad najvećeg kluba svijeta.

Victor Sanchez dolazi u Split kao veliki Hajdukov i Garcijin dužnik, kao jedini trener koji je Splićane uspio pobijediti s 5:0 u Hrvatskoj ligi. No nije samo taj rezultat ono što žulja Garciju. Naime, taj Hajdukov trener ove sezone nije slavio ni u jednom derbiju; protiv Dinama ima 0:2 i 1:1, a protiv Rijeke 2:2 i spomenutih 0:5. Četiri derbija, samo dva boda.

Imamo osobnost i karakter

Kakvu utakmicu očekujete?, pitalo se jučer Sancheza.

– Mislim da će biti teška utakmica. Većina današnjih utakmica ima faze u kojima obje momčadi dominiraju. Danas je u nogometu vrlo teško biti dominantan cijelu utakmicu, osim ako niste jedan od onih ogromnih svjetskih klubova. Sve ostale utakmice su tvrde, tijesne, s prilikama na obje strane. Osjećamo da smo spremni na sve što nas čeka. Kao i uvijek, maksimalno poštujemo suparnika. Očekujemo najbolje izdanje protivnika i spremni smo se nadmetati u vrlo teškom susretu. Pokazujemo da imamo kapacitet za prevladavanje poteškoća. Momčad ima osobnost i karakter u teškim trenucima. Imamo puno povjerenje u naše opcije i spremni smo na svaki scenarij.

Fruk još uvijek traži pravu formu nakon ozljede. Je li za njega optimalno da igra svaku utakmicu kako bi se vratio u najbolja izdanja?

– Ne možemo davati takve informacije. Radimo sa svim igračima kako bi bili u što boljem stanju što je prije moguće. Kada igrač prolazi kroz proces ozljede, ispadne iz rutine treninga i gubi taj radni kontinuitet. Mora se oporaviti kroz igru i treninge. To je normalan put. Vjerujemo da će Fruk prije ili kasnije biti na svojoj najboljoj razini, ali u svakom slučaju njegova kvaliteta nam je jako važna, čak i kada nije na 100 posto fizičke spreme.

Je li teško paralelno igrati zahtjevne utakmice u Europi i derbije u HNL-u? Je li momčad dovoljno fokusirana?

– Naravno. Lakše je kad odmah nakon toga igrate derbi. Čim je završila utakmica protiv Omonije, razgovarali smo o derbiju. Nije to tako teško. Mislim da je ovo najbolji i najljepši scenarij za igrača i trenera, ne samo natjecanje u domaćem prvenstvu nego i prilika za igranje u Europi. To rade veliki klubovi. Konferencijska liga vrlo je važno natjecanje. Nije Europska liga ni Liga prvaka, što je uvijek cilj, ali ja sam imao sreće u igračkoj karijeri da sam većinu vremena igrao u tom ritmu: prvenstvo pa utorak ili srijeda Liga prvaka. Uvjeravam vas, to je scenarij u kojem svaki igrač želi sudjelovati. Mi smo u Konferencijskoj ligi, druge momčadi nisu. Oni imaju puno vremena tijekom tjedna za analize i usporedbe, ali mi smo fokusirani na svoju utakmicu. Imamo dva ili tri dana za pripremu između susreta. Prilagođavamo se tome jer želimo biti među najboljim momčadima Europe.

Nije obična utakmica

Imate li dovoljnu širinu kadra za igru na tri fronte?

– Imamo. Jako sam zadovoljan svim igračima. Od prvog dana kad sam stigao, svi su napredovali, posebno u fizičkoj spremi, što je bio veliki problem pri dolasku. Sada vidimo momčad u kojoj svi igrači mogu pritiskati do zadnje minute, čak i s igračem manje. Na to dodajemo tehničke i taktičke vještine, način na koji igramo, razvoj inteligencije u igri i sposobnost da iznenadimo protivnika promjenom sustava unutar iste utakmice. Sretan sam što igrači prate naš put i uvjereni smo da s ovim kadrom možemo biti konkurentni u svim natjecanjima.

U posljednjoj utakmici protiv Hajduka ostvarili ste povijesnu pobjedu. To čini suparnika izrazito motiviranim. Je li stoga ključno imati "hladnu glavu"?

– To je uvijek važno. Gura se srcem, ali vodi se glavom. Ovakve utakmice često povuku igrače i ljude oko njih da igraju isključivo srcem. Važno je kontrolirati emocije, ali važno ih je i osjetiti jer ovo nije obična utakmica. Pokušat ćemo to iskoristiti – zaključio je Victor Sanchez.