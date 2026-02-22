VIDEO Dalić imao što za vidjeti u Španjolskoj: Pogledajte kako je reagirao na sjajnu Budimirovu sekvencu

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nalazi se u Španjolskoj gdje će porazgovarati s vatrenima koji nastupaju u toj zemlji - Antom Budimirom, Lukom Sučićem i Dujom Ćaletom-Carom. Jučerašnji dan iskoristio je kako bi sa svojim pomoćnikom Vedranom Ćorlukom pogledao utakmicu španjolskog prvenstva između Osasune i madridskog Reala.

U toj utakmici odličnu partiju odigrao je upravo Budimir koji je pridonio ponjedi svoje momčadi, prvoj nad Kraljevskim klubom nakon 15 godina. Budimir je izbotio kazneni udarac za Osasunu koji je i sam realizirao i doveo domaću momčad u vodstvo u 38. minuti. U tom trenutku, kamere su prikazale reakciju hrvatskog izbornika na stadionu El Sadad koji je bio vidno zadovoljan performansom svog igrača. Njegovu reakciju pogledajte OVDJE.

Vinicius Junior zabio je za izjednačenje u 73. minuti, a pobjedu domaćima donio je Raul Garcia u sudačkoj nadoknadi. Budimir i društvo ovom su pobjedom ostali na 9. mjestu prvenstvene ljestvice, ali su i dali priliku Barceloni da pobjedom danas protiv Levantea preuzme vrh ljestvice.