ODUŠEVLJEN

VIDEO Dalić imao što za vidjeti u Španjolskoj: Pogledajte kako je reagirao na sjajnu Budimirovu sekvencu

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
22.02.2026.
u 08:50

Budimir je izbotio kazneni udarac za Osasunu koji je i sam realizirao i doveo domaću momčad u vodstvo u 38. minuti

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nalazi se u Španjolskoj gdje će porazgovarati s vatrenima koji nastupaju u toj zemlji - Antom Budimirom, Lukom Sučićem i Dujom Ćaletom-Carom. Jučerašnji dan iskoristio je kako bi sa svojim pomoćnikom Vedranom Ćorlukom pogledao utakmicu španjolskog prvenstva između Osasune i madridskog Reala.

U toj utakmici odličnu partiju odigrao je upravo Budimir koji je pridonio ponjedi svoje momčadi, prvoj nad Kraljevskim klubom nakon 15 godina. Budimir je izbotio kazneni udarac za Osasunu koji je i sam realizirao i doveo domaću momčad u vodstvo u 38. minuti. U tom trenutku, kamere su prikazale reakciju hrvatskog izbornika na stadionu El Sadad koji je bio vidno zadovoljan performansom svog igrača. Njegovu reakciju pogledajte OVDJE.

Vinicius Junior zabio je za izjednačenje u 73. minuti, a pobjedu domaćima donio je Raul Garcia u sudačkoj nadoknadi. Budimir i društvo ovom su pobjedom ostali na 9. mjestu prvenstvene ljestvice, ali su i dali priliku Barceloni da pobjedom danas protiv Levantea preuzme vrh ljestvice.
NE
nemanatrag
09:08 22.02.2026.

Eto i ja oduševljen...ne znam kuda ću od oduševljenja?

BP
Besposlen pop
09:03 22.02.2026.

Ako pofarbanom Slovojedu nije dovoljna Budimirova kvaliteta i sadašnja forma, igrat će za predstavništvo jer su zemljaci

