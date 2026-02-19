Naši Portali
CESC FABREGAS:

Čestitao sam Modriću, što sam drugo mogao? Ima 40 godina, a ovako igra

CALCIO - Serie A - AC Milan vs Como 1907
Foto: Tiziano Ballabio/IPA Sport / ipa-agency.net
1/2
VL
Autor
Hina
19.02.2026.
u 19:45

"Pravo je zadovoljstvo gledati ga kako igra. Čestitao sam mu, što sam mogao drugo. Ima 40 godina i još uvijek igra na ovom nivou," izjavio je Fabregas

Katalonski nogometni trener Cesc Fabregas pohvalio je Luku Modrića nakon što su u srijedu njihovi talijanski prvoligaši Como 1907 i Milan odigrali 1-1.

"Pravo je zadovoljstvo gledati ga kako igra. Čestitao sam mu, što sam mogao drugo. Ima 40 godina i još uvijek igra na ovom nivou," izjavio je Fabregas za televiziju DAZN nakon utakmice.

"Mi smo pokušavali vršiti snažan pritisak, uz fizički kontakt, a njemu je svejedno. Protiv dvojice, protiv četvorice, uvijek nađe rješenje. Igra vanjskim dijelom stopala, kontrolira loptu, okreće se, fenomenalan je, privilegija je imati ga u Serie A," dodao je.

Modrić je na San Siru odigrao svih 90 minuta, što mu je bio 27 nastup od kada je ljetos došao iz Real Madrida.

Fabregas, 38-godišnji bivši vezni igrač Barcelone, Arsenala i Chelsea, zatražio je ispriku zbog svog nesportskog ponašanja tijekom utakmice u srijedu. Uhvatio je za majicu belgijskog veznjaka Alexisa Saelemaekersa kako bi spriječio njegov povratak u obranu, u akciji koja je izazvala protest ekipe Milana i završila isključenjem trenera Massimiliana Allegrija.

"Ispričavam se. Učinio sam nešto nesportski na što nisam ponosan. Malo sam ga povukao za dres u trenutku uzbuđenja zbog utakmice. Nadam se da to više nikada neću napraviti," izjavio je.

Gosti iz Coma su poveli u 32. minuti golom Nice Paza, a u 64. je izjednačio Rafael Leao.

Milan je drugi na ljestvici talijanskog prvenstva, sa sedam bodova manje od vodećeg Intera. Como, za koji je čitav susret odigrao hrvatski veznjak Martin Baturina, je šesti.
Luka Modrić Cesc Fabregas

