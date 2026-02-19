Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U MOSTARU

Štimac sa Zrinjskim ostvario odličan rezultat protiv Crystal Palacea, lovit će prolaz

Mostar: Susret Zrinjskog i Lincolna u 1. kolu Konferencijske lige
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
19.02.2026.
u 20:52

Momčad Igora Štimca hrabro se suprostavila i ostvarila iznimno vrijedan rezultat za bosanskohercegovačkog predstavnika u europskim natjecanjima.

Mostarski Zrinjski napravio je dobar rezultat u prvom susretu doigravanja za plasman u osminu finala Konferencijske lige protiv favorizirane engleske momčadi Crystal Palace odigravši na svom terenu 1-1. 

Momčad Igora Štimca hrabro se suprostavila i ostvarila iznimno vrijedan rezultat za bosanskohercegovačkog predstavnika u europskim natjecanjima.

Engleski premierligaš je poveo u 44. minuti kada je Ismaila Sarr doveo goste u vodstvo pred odlazak na odmor. Zrinjski se nije predavao i u nastavku je uspio izjednačiti, pogodak je postigao hrvatski krilni napadač Karlo Abramović nakon brze akcije u 55. minuti. To je rasplamsalo strasti među navijačima i donijelo Mostarcima značajan rezultat pred uzvrat.

Zrinjski je u nekoliko navrata imao sjajnih prilika za postizanje gola, ali nisu uspjeli realizirati svoje šanse.

Snažnu potporu Mostarci su imali brojnih navijača, ali i ljubitelja nogometa koji su stigli iz BiH i Hrvatske. Goste je pratilo 900 najvatrenijih navijača. 

Uzvratna utakmica igra se za tjedan dana u Londonu, a Zrinjski će pokušati iskoristiti rezultat iz Mostara kako bi izborio povijesni plasman u daljnju fazu Konferencijske lige. 
Ključne riječi
Crystal Palace Zrinjski Igor Štimac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Dinamo i Genk u utakmici doigravanja osmine finala UEFA Europske lige
Premium sadržaj
5
KOMENTAR UTAKMICE

Dinamo je brojnim greškama živcirao svoje navijače, očito da ima problema protiv ovakvih momčadi

Svakako treba veseliti prolazak kroz ligašku fazu i na tome plavima treba čestitati, to im je i bio nekakav europski cilj. U toj prvoj utakmici s Genkom poraženi su, ali ne trebaju se predavati, mogu se samo nadati da će za tjedan dana imati svoj nešto bolji dan, a Genk slabiji. No, sigurno je da će plavima trebati još vremena i uigravanja za veće europske rezultate

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!