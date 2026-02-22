Upozorenje praznovjernima: Ovih 9 stvari u domu navodno priziva nesreću, riješite ih se odmah
Ako ste praznovjerni, onda ovaj članak nije za vas. Ili možda baš jest. Možete ga doživjeti kao svojevrsnu uputu za sretniju svakodnevicu. Naime, prema feng shuiju i raznim kulturnim tradicijama, neki izbori kućnog dekora navodno mogu prizvati lošu sreću, piše Reader's Digest. Prije nego što počnete nasumično bacati predmete iz kuće, evo što se konkretno spominje kao 'magnet' za negativnu energiju.
Stolica za ljuljanje: Zvuči filmski, ali mnogima je i sama slika prazne stolice za ljuljanje u mračnoj sobi dovoljno jeziva. Irske legende kažu da prazna stolica poziva zle duhove da sjednu i nastane se. Ako se stolica pomakne sama od sebe, praznovjerni će to shvatiti kao znak da netko nevidljiv već boravi u kući.
Zelena boja na zidovima: Ovo praznovjerje ima korijen u stvarnoj povijesti jer su se u 18. stoljeću neki zeleni pigmenti radili s arsenom. U vlažnim uvjetima takve su boje mogle ispuštati otrovne plinove, a zabilježeni su i slučajevi trovanja radnika. Iako danas nema tog rizika u istom obliku, ideja 'opasne zelene' nekima je ostala kao loš predznak.
Pokvareni ili zaustavljeni satovi: Feng shui upozorava da slomljene stvari u domu simboliziraju zastoj i nered, i izvana i iznutra. Posebno se spominju satovi jer predstavljaju protok vremena i napredak. U nekim vjerovanjima, ako pokvaren sat iznenada zazvoni, to se doživljava kao vrlo loše upozorenje za ukućane.
Kaktusi: Loša vijest za ljubitelje biljaka: feng shui često tvrdi da bodljikave biljke privlače napetost i 'oštru' energiju. Kaktusi i slične biljke navodno mogu potaknuti svađe ili hladniju atmosferu u odnosima. Iznimka se ponekad čini za ruže jer se vjeruje da njihova ljepota nadjačava trnje.
Nepospremljen krevet: Jedno praznovjerje kaže da nespremanje kreveta može prizvati lošu noć i nemiran san. Još stroža verzija upozorava da i prekidanje pospremanja na pola donosi nesanicu. Zaključak je jasan: složite posteljinu bez žurbe i bez ometanja.
Otvoreni kišobran u kući: Ovo je upozorenje starije nego što mislimo, spominje se još u doba starog Egipta. Smatralo se da unošenje predmeta koji štiti od nevremena u dom vrijeđa zaštitničke duhove kuće. Kao da poručujete da njihova zaštita nije dovoljna, pa se zato kišobran ne smije otvarati unutra.
Osušene biljke: Suhe ili mrtve biljke, prema praznovjerju, ne bi trebalo držati na vidljivom mjestu ako želite dom pun pozitivne energije. Vjeruje se da 'mrtve' stvari u prostoru unose i 'mrtvu energiju' te narušavaju atmosferu u kući. Osim toga, u praktičnom smislu, uvenuli listovi i klonule stabljike ne čine dom ni ljepšim ni ugodnijim.
Preparirane životinje: Ako su suhe, mrtve biljke nekima simbol negativne energije, preparirane životinje idu još korak dalje. Praznovjerni ne vole ideju da 'mrtva prisutnost' dočekuje goste i puni prostor teškom atmosferom. Čak i bez praznovjerja, mnogima je takav dekor odbojan, a može smetati i pri prodaji nekretnine.
Zastarjeli kalendar: Držati stari kalendar na zidu navodno je slično kao imati pokvaren sat, simbolizira zastoj i propuštene prilike. Feng shui upozorava da pogrešno upravljanje vremenom može zakočiti prosperitet i sreću u domu. Ako želite biti mirni, jednostavno ga zamijenite čim okrene godina.