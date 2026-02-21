Naši Portali
INTERVJU: RANKO BRITVIĆ

'Dabro je banalan, problem je što na sahrane vojske Ante Pavelića dolaze biskupi i visoki državni dužnosnici'

Autor
Slavica Vuković
21.02.2026.
u 17:53

Hrvatski branitelj, predsjednik udruge Veterani Domovinskog rata i antifašisti (VeDRA) komentirao je aktualne teme

Ranko Britvić, hrvatski branitelj i predsjednik udruge Veterani Domovinskog rata i antifašisti (VeDrA), smatra da podjele i atmosfera straha ugrožavaju ustavne temelje Republike Hrvatske. Pojašnjava zašto u Vukovaru baca vijence u Dunav ubijenim Srbima, kako je nastao čuveni video "Srbija do Grenlanda" sa srbijanskom veleposlanicom, komentira današnji odnos prema antifašizmu i Drugom svjetskom ratu, pozdravu ZDS, ulozi braniteljskih udruga, Thompsonu i druge aktualne teme.

Jeste li očekivali ozbiljnije rekcije premijera i vladajuće koalicije na "fašničko" pjevanje Josipa Dabre?

DP
Drug Pajdas
17:58 21.02.2026.

Ranko Britvić, je li to onaj koji redovito podiže tri prsta i zagovara Veliku Srbiju, primjerice kada je u društvu srpske veleposlanice vikao Srbija do Grenlanda?

Avatar Mi ili Oni
Mi ili Oni
18:01 21.02.2026.

Ranko Britvic agent srpskih sluzbi bezbednosti.

Avatar Nikola Šubić Zrinski
Nikola Šubić Zrinski
18:09 21.02.2026.

Ako Erwin Rommel, jedan od najspsobnijih i najcjenjenijih Hit*erovih (nacističkih) feldmaršala u II Svijetskom ratu ima svoj uređeni grob u Njemačkoj na koji svatko može doći iz bilo kojeg motiva, pa čak I biskupi i političari, zašto je tebi Ranko problem da na groblja ili na bilo koja spomenmjesta hrvatske vojiske iz II Svijetskog rata I mnogobrojnih ubijenih civila, pa čak i djece, dolaze hrvatski biskupi i ljudi iz bilo kojeg motiva?

